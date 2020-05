Lourdes Sánchez reveló el ofensivo apodo que le pusieron cuando era una niña

Sin Lugar a dudas “PH” (Podemos Hablar), el programa de Telefe conducido por Andy Kusnetzoff se transformó en un clásico de todos los sábados para hacer la sobremesa posterior a la cena familiar y ver un rato de televisión. De gran convocatoria siempre, en esta oportunidad los invitados estelares que participaron del punto de encuentro (en un estudio más grande que el habitual para mantener una distancia prudente) y la posterior cena fueron Silvina Luna, Costa, Lourdes Sánchez y Fredy Villarreal.

El primer momento de la noche llegó cuando Andy llamó al “Punto de Encuentro” a “aquellos que la pasaron mal en el colegio”, y la esposa del "Chato" Prada confesó que en el colegio le decían dulce de leche por su color de piel. "De chica la pasaba mal, me hacían bullying, me decían dulce de leche por el color de mi piel. Todo el tiempo dulce de leche de acá, dulce de leche de allá. No sé si lo hacían con maldad, pero a mi no me gustaba y le contaba a mi mamá y ella me consolaba".

Además contó cuanto luchó cuando estudiaba danza para poder triunfar: "Para ponerse el traje de bailarina una tiene que ser bien blanquita, y yo estaba rodeada de mujeres súper blancas. Yo me esforcé para ser la mejor y por suerte pude triunfar, pero nunca me voy a olvidar de los que me decían dulce de leche de manera despectiva", cerró.