Graciela Alfano relató que fue abusada sexualmente a los 4 años por un vecino

Con mucho valor y entereza Graciela Alfano relató en el piso de "Podemos Hablar" los dramáticos momentos que vivió de niña cuando fue abusada sexualmente por un vecino. La actriz sólo tenía 4 años y su madre la dejaba sola en su casa durante varios días y le dejaba la llave a esa persona para que "chequeara" como estaba su hija. Su impactante y desgarrador relato..

Andy Kuznetzzof llamó al "Punto de Encuentro" a "Los que vivieron conflictos fuertes con sus padres" y Graciela se descargó con la terrible historia: "Yo fui abusada entre los 4 y los 7 años, por un vecino. Yo lo conté antes de que nazca mi nieta. Me costó mucho hacerlo de esa manera, públicamente. Yo fui abusada y se lo conté a mis padres en ese momento. Pero mi familia era muy disfuncional . Yo fui una nena que padeció hambre, mi madre se iba, desaparecía, se iba días y yo quedaba sola", comenzó relatando la actriz y siguió ante el silencio respetuoso de todos los invitados.

"Un día fui a tocarle el timbre a dos hermanas y me dieron de comer me tuvieron con ellas. Al enterarse de esto mi madre vuelve y me pega y tengo golpes que persisten en lugares. Los días que no estaba comía lo que quedaba, huevos, leche condensada, tenía 4 o 5 años. Mi mamá le dejaba la llave a este vecino pedófilo, aparecía este hombre, que no tenía erecciones y por eso no tuvo acceso carnal. Mi mamá cuando volvía no quería escuchar. A los 7 años volví a ver a mi padre y le dije ‘este señor me hace esto’, ahí agarró nos llevó a un hotel y no sé lo que le hizo mi papá a este hombre. Pero lo tremendo es que no se me escuchaba porque yo era víctima de un abandono feroz. Es más mi mamá hizo que me operaran de apendicitis sin tener nada. Sólo para que vuelva mi papá. Yo tenía miedo de morirme. Hasta mi mamá lo reconoció. Estaba sola y me fui a una bañadera tomar agua. Muchos años tuve miedo a morirme. Todo lo que hacía mi mamá era par que mi papá vuelva", relató sobre cómo la trataba su madre.