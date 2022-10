Gran Hermano 2022: cuál es la primera pareja que se formó en el reality

Más allá de las estrategias, en Gran Hermano 2022 también nació el amor entre dos participantes. Se trata de Juliana Díaz y Maxi Giudici que ya se mostraron a los besos en la casa.

Durante el debate del miércoles, Santiago del Moro expuso a los participantes y publicaron parte de una conversación que dio lugar al amor.

“Yo trabajé para unos chicos que organizaban eventos y hacía casting para esas huevadas, me pagaban bien”, le dijo Juliana en una conversación cerca de la pileta a Maxi, quien le respondió: “Las mujeres argentinas allá garpan... Si ya estás buena acá, alla sos ‘ufff’”.

En otro de los momentos del video, ella le hace masajes en la espalda y le comenta al oído: “Estoy toquetona gordo, perdón”, disparó.

Luego, continuaron con su conversación sobre el amor y las relaciones y asumieron que ambos eran "enamoradizos". “¿Sos muy noviero, Maxi?”, le preguntó ella al cordobés: “Más o menos... sí. Cuando conozco a alguien, me engancho”, dijo.

Juliana Díaz

“Yo también, cuando me engancho, me engancho hasta las trancas mal, pero no me pasa nunca. Me pasa una vez cada muerte de Obispo, pero cuando me pasa, me pasa fuerte”, aseguró Juliana.

Maxi Giudici.

Quiénes son los primeros participantes enamorados en Gran Hermano

Juliana Díaz es apodada como la "Tini Stoessel" del Gran Hermano 2022 por su parecido con la artista. Mediante su presentación en el reality, la morocha contó un poco cómo es su vida. "Soy de Santa Fe, vivo sola con mi mamá. El año pasado la vida los arrebató al marido de mi mamá, que era mi papá del corazón, y a mi hermano, que falleció en un accidente. Tengo un don: soy muy buena convenciendo a la gente. Este don lo voy a emplear en GH", contó.

Maxi Giudici es cordobés y asumió que su tonada lo ayudó con las mujeres : "Voy a ser el más charlatán y el más chamuyero de la casa. Tengo 35 años. Mis tres pasiones son el fútbol, la playa y el calor. Cumplí mi sueño, me puse un hostel en Playa del Carmen, pero vino la pandemia y me fundí. No me asusta el desafío de Gran Hermano porque sé lo que es convivir con 12 desconocidos y un solo baño".

Juliana Díaz y Maxi, enamorados en Gran Hermano.