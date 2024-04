Gran Hermano se encuentra en el momento más picante de la temporada y se notó en una actividad que hicieron los participantes esta tarde. Furia Scaglione apuntó contra Martín Ku mientras hacía un rap y causó la risa de todos.

Furia Scaglione apuntó contra Martín Ku en un rap en Gran Hermano

Furia Scaglione apuntó contra Martín Ku en un rap en Gran Hermano

Recientemente, Juliana sorprendió a los televidentes de Gran Hermano y a sus compañeros al revelar que tiene leucemia. La participante salió de la casa para recibir los resultados de sus estudios, y al regresar, compartió su situación con sus compañeros. El momento fue transmitido en vivo durante el debate del programa.

“Tengo leucemia, en nivel uno. No tengo que tratarlo, todos los meses me tengo que sacar sangre. Puede ser que a los 40 años me pegue nivel tres y cagamos. No puedo entrenar lo que entrenaba antes, vida sana. Este juego no hizo nada para que yo esté así”, dijo la doble de riesgo.

Ahora, como es habitual en Gran Hermano, realizaron una actividad relacionada con un auspiciante. Furia Scaglione apuntó contra Martín Ku: "Tengo un deseo y es que desde la pasarela ya que tenes casa, perro y jermu te vayas a la mier... Te lo tenia que decir se anda comentando por la casa", cantó la doble de riesgo mientras todos se reían.

AF.