Furia Scaglione está atravesando un momento muy difícil dentro de la casa de Gran Hermano luego de que los médicos le informaran que padece de Leucemia de grado uno y deberá estar atenta a su salud y realizarse estudios todos los meses.

Sin embargo, eso no es todo, ya que la participante también es foco de varios rumores junto a la esposa de Santiago del Moro.

Las versiones que comenzaron a circular en las redes indican que María José Sánchez sería la prima de la participante más polémica de esta edición, y muchos usuarios empezaron a comentar que por eso está “acomodada” en el reality.

Santiago del Moro junto a María José Sánchez.

Todo comenzó cuando un influencer destacó en sus redes sociales que la esposa del conductor es muy similar a Coy, la hermana de Juliana que tuvo mucha trascendencia tras entrar a la casa de Gran Hermano en el "Congelados". De todas maneras, esto es solo una teoría que no fue comprobada.

Recordemos que fue Santiago del Moro quien compartió este lunes 22 de abril el apto médico de Furia Scaglione que indica que puede continuar dentro del ciclo, sin embargo, le advirtió que cuide de su salud y que no fume más.

Qué dijo Furia Scaglione sobre su diagnóstico en Gran Hermano

En una charla con sus compañeros en la casa más famosa del país, la hermanita reveló: “Tengo leucemia, en nivel uno. No tengo que tratarlo, todos los meses me tengo que sacar sangre".

Por último, Furia Scaglione confesó las indicaciones que le dieron los médicos: "Puede ser que a los 40 años me pegue nivel tres y cagamos. No puedo entrenar lo que entrenaba antes, vida sana. Este juego no hizo nada para que yo esté así”.

J.C.C