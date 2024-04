Coti Romero volvió a Gran Hermano y revolucionó la casa más famosa del país. La correntina se llevó todas las miradas con sus juegos estratégicos y los fuertes cruces que protagonizó junto a Furia Scaglione, la participante más polémica de esta edición.

Sin embargo, desde su entrada en el reality muchos televidentes comenzaron a preguntarse cuanto gana por permanecer en el programa, luego de que ganará el tercer Golden Ticket que entregó la producción.

Fue Santiago del Moro quien termino con la incógnita y reveló cuánto dinero recibe la joven participante por formar parte de la competencia nuevamente. El conductor del reality confesó que no hay diferencias entre su caso y el de los demás jugadores.

Coti Romero en la casa de Gran Hermano.

Gracias a esto, se confirmó que Coti Romero cobra lo mismo que el resto de los participantes de esta edición. Recordemos que cuando inició el programa, el sueldo mensual que recibían los hermanitos era de 300 mil pesos.

Qué dijo Julieta Poggio sobre el juego de Coti Romero en esta edición de Gran Hermano

Desde el ciclo "A la Barbarossa", la exhermanita y finalista de Gran Hermano 2022 comentó al aire: "Yo me hubiera integrado un poquito más en la casa", y agregó sin filtros: "Coti no va a poder jugar sola en esta instancia. Necesita aliados. Y me parece que quemó un poquito sus fichas".

Para cerrar el tema, Julieta Poggio expresó sobre el juego de Coti Romero: "Prometió que iba a entrar a jugar, que es lo que el público quiere ver, que sabe la clase que es de jugadora. Pero ya utilizó los recursos que podría utilizar más adelante, como los gritos falsos".

J.C.C