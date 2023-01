Gran Hermano: la prueba de baile del 2007 que es furor en Tik Tok

En los últimos días, los participantes de Gran Hermano 2022/2023 tuvieron que enfrentar la prueba semanal por el presupuesto y el desafío fue nada más y nada menos que realizar una coreografía.

La canción elegida fue "Con calma" de Daddy Yankee, tema del año 2019 que es una versión del éxito de los ’90 "Informer" del rapero Snow.

Los participantes ensayaron durante los últimos días guiados por Julieta Poggio, que es instructora de baile fuera de la casa. Esto trajo a la luz un video retro de la coreografía que debieron realizar los hermanitos de GH 2007 y que era súper difícil.

El video de la coreografía con cintas que hicieron en Gran Hermano 2007

En el 2007, Gran Hermano les puso como prueba semanal a los jugadores imitar la coreografía de la canción "Here it goes again" interpretada por OK GO.

La misma consistía en realizar un baile arriba de las cintas de correr y los jugadores superaron el desafío con creces. En dicha edición, Marianela Mirra se convirtió en la ganadora del certamen.

"Here It Goes Again" pertenece al segundo álbum de estudio de la banda. Es el sencillo más popular de la rockband, especialmente gracias a la enorme popularidad cosechada por su vídeo musical, publicado en YouTube el 31 de julio de 2006 que inmediatamente se convirtió en un auténtico fenómeno de Internet.

"Here It Goes Again" fue la primera canción de OK Go en entrar en la lista Billboard Hot 100, alcanzando el número #38 en parte a su exitoso vídeo musical. En el videoclip, realizado como todos los demás del álbum con un presupuesto muy reducido, muestra a los cuatro miembros de la banda realizando un baile en cintas de correr. Tres horas después de su publicación en el canal de la banda, el vídeo se convirtió en uno de los vídeos con más audiencia de YouTube, con más de 52 millones de visitas hasta el día en el que fue retirado de su canal.

En el 2007, los jugadores de Gran Hermano imitaron el clip y ahora, en el 2023, ese video volvió a ser furor.