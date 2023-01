Gran Hermano: salieron a la luz fotos inéditas de Daniela Celis cuando era adolescente

Daniela Celis es, junto a Julieta Poggio, una de las participantes más coquetas de la casa de Gran Hermano 2022. Desde que entró al reality más exitoso de la historia luce sus larguísimas pestañas y sus uñas al mejor estilo salón de manicure.

Es casi imposible verla sin maquillaje o de “entre casa”. Daniela siempre anda pintada, peinada y súper arreglada. Sin embargo, esto no fue siempre así. La joven lucía completamente diferentes antes de operarse las lolas, de ponerse las pestañas y de usar sus uñas tipo esculpidas.

Las fotos de Daniela Celis antes de entrar a Gran Hermano

Oriunda de La Reja, zona oeste del Gran Buenos Aires, sorprendió al contar detalles de su vida: entre otras cosas, dijo que se separó para poder entrar al reality. "Estoy en pareja… o estaba… con un hombre 20 años más grande que yo, pero para entrar en la casa de Gran Hermano dejo todo atrás" confesó Daniela que, tras ingresar a la casa de Gran Hermano, tiene más de 450.000 seguidores en su cuenta de Instagram.

Daniela Celis

En esta oportunidad, salieron a la luz fotos de Pestañela de cuando era apenas una adolescente y, como tal, jugaba con su pelo. En las fotografías se puede observar a Celis luciendo el cabello rojo y naranja y también rubio platinado.

“Mi infancia siempre fue muy dura, porque me hacían bullying en el colegio, no me invitaban a los cumpleaños... Me hacían sentir súper fea”, contó la hermanita. “Yo quería ser linda para ser aceptada y realmente operarme las lolas me cambió la vida”, sentenció la morocha en uno de sus textuales más célebres de la edición que hizo Telefe.

Hoy Daniela Celis brilla en Gran Hermano y se ubica como una de las potenciales finalistas del certamen.