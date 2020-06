Coronavirus en América: Jorge Rial comunicó que deja Intrusos

Jorge Rial se refirió al caso de coronavirus confirmado en América. El conductor comenzó Intrusos con un fuerte discurso sobre la situación de emergencia sanitaria que vive el país por el COVID-19.

"Lamentablemente un compañero dio positivo. Son días para pensar en uno, en sus familias y en la salud. El compañero está aislado. Es el primer caso de coronavirus en el canal. Está bien, es asintomático. No tuvo contacto estrecho con nadie del canal", dijo.

"No es una joda, no es meter miedo. Hay gente que está peleando por su vida hoy. Gracias por acompañarnos. Les pido por favor que se cuiden", agregó.

"Tomé la decisión de guardarme en mi casa, al menos hasta fin de mes. Por eso dejemos de creernos que somos impunes.Consulté con mi médico, mi familia. Mi decisión personal es guardarme, también por mis compañeros", contó. "Pensá que lo que vos estás haciendo llega a tu familia".

Luego, apuntó sobre la categoría de "esenciales" que tienen los periodistas y los programas de televisión. "No somos imprescindibles lo que estamos en la televisión. Los médicos, los que están en la trinchera. Yo no soy imprescindible pero creíamos que éramos inmortales, que nos iba a tocar esto. Veo colegas politizando este tema", tiró.

También se refirió al estado de salud de Lizy Tagliani. "Estuve hablando con ella y me pidió que me cuide. Me dijo que soy una voz importante y tengo que dar el ejemplo", disparó luego de confirmar que la conductora tiene COVID.