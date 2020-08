Karina, la Princesita le tiró una indirecta a Oscar Mediavilla en el Cantando

Ayer martes por la noche, Oscar Mediavilla reemplazó a Pepito Cibrián como jurado de Cantando 2020 y no se llevó nada bien con Karina la Princesita quien le recriminó al esposo de Patricia Sosa un viejo tweet que no la dejaba bien parada por su devoluciones y luego le tiró un palito o más bien una indirecta..

Cuando tuvieron que calificar a Angela Leiva y Brian Lanzelotta, la Princesita dijo: "Hoy sí estoy interesada en escuchar la devolución de mi compañero que sabe de rock, aunque estuvo opinando por Twitter sobre cumbia", dijo la jurado, picara y siguió: "Opinó sobre mis devoluciones. Por ahí de cumbia no sabe tanto así que lo voy a escuchar a él. Estuvo ahí retrucando algo que dije. Encima es mucho peor que un jurado no entienda un fallo a un participante".

Mediavilla, no se achicó y citó a la Mona Jiménez y a El Negro Videla como artistas de cumbia y cuarteto que produjo y respondió. "Lo que le dije a Karina el otro día es que me pasa escuchando cumbia... Muchas veces hay letras que son dramáticas y todo es alegría. En una canción, hay alguien que escribe una letra y otro hace la música, y entonces hay que nivelar de qué se trata",eludiendo la indirecta de Karina y no entrando en polémica.