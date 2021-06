MasterChef celebrity 2: Así fue la sanción a Claudia Fontán

El jurado de MasterChef Celebrity 2 decidió enviar directamente a la gala de eliminación del domingo a Claudia Fontán tras haber levantando parte de la preparación de su torta Banoffe del piso y luego colocárse a la preparación. Este repudiable accionar, obligó a la actriz a pedir disculpas ante el jurado y presentarse, ella misma, como la primera participante en estar en la gala del domingo.

En el envío de ayer, el plato de Claudia Fontán fue el mejor de la noche, pero la estrella quedó en manos de María O'Donnell y Damián Betular explicó el fallo: "Tenés el mejor plato, pero hoy no vas a ganar la estrella y tampoco vas a ganar estrellas en lo que queda de la semana. Aunque cocines el mejor plato, vas a tener que estar todos los domingos hasta dónde llegues".

La Gunda aceptó el falló y se mostró de acuerdo con el mismo. De ahora en más, Claudia Fontán estará presente en todas las galas de eliminación, lo que pone en riesgo su permanencia en el certamen.

Claudia Fontán lloró y pidió disculpas tras servir una torta que se cayó al piso

En la noche del martes se vivió un tenso clima en la gala de MasterChef Celebrity 2 cuando Claudia Fontán fue registrada por las cámaras levantando comida del piso, que incluyó en su preparación final. El enojo de Damián Betular fue notorio y las reacciones en las redes sociales fueron diversas.

Tras las críticas que recibió, la participante se expresó al respecto y aseguró: "Se me cayó la mitad. Entré en un ataque pero no le voy a poner algo del piso" dijo, negando las versiones.

Sin embargo en la entrega del miércoles, Claudia se quebró en un llanto desconsolado y pidió perdón a sus colegas y al jurado del certamen. "Es inadmisible haber usado algo del piso. Me mortifica que en vez de reconocerlo lo negué, me da mucha angustia y vergüenza. No sé cómo hablar de esto", dijo la actriz muy conmovida. "Me gustaría volver a ganarme la confianza de ustedes que es muy importante. Por respeto a ustedes, a mis compañeros, a Santi y al público les pido ir directo a la gala de eliminación", solicitó la actriz.