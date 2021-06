El video de Claudia Fontán por el que la mataron en redes y su reacción: "Gritaba desquiciada"

Anoche se vivió un tenso clima en la gala de MasterChef Celebrity 2 y fue cuando Claudia Fontán fue registrada por las cámaras levantando comida del piso, que incluyó en su preparación final. El enojo de Damián Betular fue notorio y las reacciones en las redes sociales fueron diversas. Tras las críticas que recibió la actriz, ella dio la cara y se expresó al respecto.

En el video que se vio al aire se puede ver la charla donde el jurado le advierte que eso era inadmisible y La Gunda asegura que "no había juntado preparación del suelo". Sin embargo, las imágenes revelaron otra cosa.

En la devolución del jurado, Claudia Fontán insistió en que no había puesto la preparación en el mismo contenedor. "Entiendo que pueda dar a la duda", se defendió ella ante un Betular que se negó a probar la receta, de una Gunda que insistía en que no había sumado lo que se había caído al piso. "Se me cayó la mitad. Entré en un ataque pero no le voy a poner algo del piso" dijo y finalizó: "Me da cosa que no me crea".

Claudia Fontán sostuvo el engaño, pese a que le preguntaron infinidades de veces sobre lo sucedido. Donato de Santis y Germán Martitegui dudaron de su actitud y se lo hicieron saber. pero así y todo probaron el plato.

Tras las repercusiones por lo sucedido, las redes sociales se colmaron de memes y repudiaron el actuar de la participante: la trataron de mentirosa, algunos exigieron que la descalificaran y otros señalaron que eso es un error grave en la cocina.

Cómo reaccionó Claudia Fontán tras ver en TV su polémica actitud en MasterChef Celebrity 2

“Nadie te contó el escándalo y los gritos de Claudia ‘La Gunda’ Fontán’ esta mañana por los pasillos de la radio donde trabaja. Una mañana intensa y desafiante, de indignación y de gritos después de su fallida participación anoche en ‘Master Tongo’ donde la producción eligió que se viera ese momento”, contó Rodrigo Lussich en Intrusos.



“Después de que eligieron que eso salga al aire y de su ataque de furia, la frase que dijo fue ‘me perjudicaron, me expusieron, eligieron mostrarme así’. La indignación se escuchó por todos los pasillos de La 100 a la mañana y hay muchos testigos que escucharon sus gritos contra la producción de MasterChef que hoy la van a arreglar, va a pedís disculpas, tendrá una sanción porque tiene segunda parte este escándalo”, aseguró el periodista y conductor de Intrusos sobre la reacción de Claudia Fontán.



“Muchos dicen, y ella cree, que ayer Claudia Fontán quedó afuera de la final de MasterChef Celebrity debido a la decisión de producción de mostrarla en cuatro patas juntando en el piso desesperadamente ese caramelo que tenía que poner en la torta y después una cosa increíble para una persona adulta, que es mentir de esa manera”, sumó Adrián Pallares.



“Anoche se quedó afuera de la final por decisión de la producción y lo sabe. Por eso esta mañana gritaba desquiciada en los pasillos de La 100”, finalizó, picantísimo sobre el escándalo tras la polémica de Claudia Fontán en MasterChef Celebrity 2.