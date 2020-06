La furia de Claudia Villafañe con la productora que hace la serie Diego Maradona

Claudia Villafañe rompió el silencio luego de que se conocieran partes del guió de "Sueño Bendito", la serie que preparan para contar parte de la vida de Diego Maradona. Indignada, la madre de Dalma y Gianinna habló con Jorge Rial en "Intrusos en el Espectáculo" y dejó varias conclusiones. Entre otras, señaló a la productora por querer mostrar una Claudia que no es porque nadie le pidió a ella que asesore a los actores o a la actriz (Julieta Cardinali) que la interpreta.

"Ya no me sorprende nada de nada. Estoy un poco cansada de todo esto. Tampoco quería dejar de dar mi opinión. Yo ya hablé en su momento cuando arrancó lo de la serie y conté lo que había pasado. Me llamaron, hablé con alguien de México, pero cuando me contó quiénes iban a contar la historia de Diego yo le dije que no me importaba participar. Después nunca más tuve contacto con nadie ni supe más nada, todo me enteré por la tele", expresó Claudia.

"Algunos actores amigos me han llamado para consultarme y yo les dije que era un laburo y que lo hagan porque es trabajo. Muchos decidieron no hacerlo. Nunca recibían libros enteros, recibían pedazos de partes donde ellos iban a actuar. Eso fue lo único que supe", agregó y sentenció: "No voy a permitir que muestren una mujer que no soy para lograr rating, la vida de Diego es muy atractiva y no hay que mentir para tener una buena ficción".