Juana Viale cambia de horario: los motivos por los que "La noche de Mirtha" modificó su salida al aire

En épocas de torneos, copas y eliminatorias, la televisión argentina se para cuando juega la Selección; y esa es la suerte que correrá la emisión del sábado 3 de julio de La noche de Mirtha, conducido por Juana Viale, que adelantará su horario habitual de transmisión.

De esta manera, el programa se emitirá a las 20 (en lugar de las 21:30), mientras que en Telefe decidieron levantar PH, el ciclo de Andy Kusnetzoff, y poner en su lugar un especial de Dr. Milagro. Cambios que tiene un solo objetivo: no perder audiencia frente al partido de Argentina - Ecuador que se disputará a las 22.

Todavía se desconocen los invitados que acompañarán a Juana Viale en la previa del esperado encuentro por la Copa América, pero seguramente sea una mesa descontracturada y en la que se hable mucho de fútbol.

Qué es JOMO, la filosofía para vivir sin celular como Juana Viale

La filosofía que plantea JOMO (The Joy of Missing Out - La alegría de no estar presente) promueve desconectarse de la tecnología y relacionarse más con las personas de forma personal. Esta manera de disfrutar de la vida, al igual que Juana Viale "sin celular", es todo lo contrario al FOMO (Fear Of Missing Out) o miedo a perdernos una cosa por estar haciendo otra, la cual puede derivar en ansiedad al ver que nuestros amigos disfrutan de un evento, mientras nosotros lo vemos en las redes sociales.

Juana Viale.

Otro ejemplo es el de la vida de la periodista canadiense Christina Crook, que cambió por completo al dedicarse al movimiento JOMO. En ese sentido, detalló cuáles fueron los efectos de esa decisión: "Mayor conciencia de cómo las presiones externas de Internet afectan mi ansiedad, relaciones, productividad y creatividad. Mayor conciencia del tiempo perdido en pantallas. Ahora, escribo una lista de las cosas que necesito hacer en línea en una hoja de papel antes de abrir mi computadora. Trabajo esa lista lo más rápido posible y luego me desconecto. La mayoría de nosotros no necesitamos sentarnos frente a la computadora todo el día, incluso si es por trabajo, podemos planificar reuniones cara a cara, trabajar en forma análoga (en papel, etc.). Requiere más intencionalidad."

Juana Viale.

Y al igual que Juana Viale, la periodista asegura que es mucho más feliz: "Existe la alegría de perderse las cosas correctas. Esas cosas correctas son diferentes para cada persona. Defino a JOMO como la alegría de perderse las cosas correctas: cosas que cobran vida, como el ajetreo tóxico, la comparación y la fuga digital; para hacer espacio a los compromisos que nos dan vida y paz, significado y alegría. Todos vamos a vivir con tecnología por el resto de nuestras vidas, pero podemos decidir cómo."