La Voz Argentina: una coach del programa enfrentó rumores de \"tongo\" en el reality

La Voz Argentina es el reality del momento y todos los sucesos del ciclo generan conmoción. Esta vez, en El show de los escandalones denunciaron que algunos de los participantes habían formado parte de otros ciclos similares.

Una de las primeras denuncias que hicieron en el programa de América, fue la de la participación de Abigaíl Ledesma, ganadora del segmento Dos al éxito del programa Tu mejor sábado, conducido por Zaira Nara y Diego Pérez.

Tal como contaron en el ciclo, la cláusula del contrato de La Voz Argentina establece que los participantes no deben haberse presentado en otro programa, ni haber cantado en otro lado.

Virginia Módica, coach de La Voz Argentina.

Ante estas versiones, la directora vocal de La Voz Argentina, Virginia Módica, hizo su descargo en redes sociales y aclaró los tantos respondiéndole a Rodrigo Lussich.

"A menos que hayas participado en un reality muy reciente podés seguir intentándolo, no tiene nada de malo", dijo la coach y agregó: "No importa cuánta experiencia tengas. Se mide el talento no la experiencia", disparó.

Otra polémica en La Voz Argentina: el cuñado de un conocido conductor pasó por el show

Después de la participación de Bianca Cherutti, la actuación de Steban Ghorghor generó polémica.

El joven, que cantó "Always on my mind", el clásico de Elvis Presley; es el cuñado de Pelado López, hermano de Nella Ghorghor. Aunque no convenció a los jueces, su labor fue alabada por los artistas que le indicaron las cosas a mejorar para seguir creciendo en la música.

Steban Ghorghor, cuñado del Pelado López.

Mientras el joven pasaba por La Voz Argentina, las redes explotaron con acusaciones de acomodo y malestar por parte del público que desea ver más desconocidos y menos familiares de famosos entre los elegidos.

AM