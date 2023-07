Fernanda Iglesias reveló en LAM que se separó aunque sigue conviviendo con su ex

Fernanda Iglesias reveló esta noche en LAM que se separó de Pablo Nieto al regresar de su viaje a España.

La angelita estuvo viviendo unos meses en el viejo continente con el plan de quedarse un largo tiempo pero no aguantó estar lejos de su hijo Jeremías y volvió a la Argentina. Fue en ese momento que comenzó a trabajar en LAM y que tomó la decisión de separarse del productor.

Fernanda Iglesias y Pablo Nieto.

La palabra de Fernanda Iglesias

Fernanda Iglesias señaló que "pasaron cosas". Algunas las detalló y otras prefirió dejarlas para su intimidad.

Una de las que le molestó fue enterarse que su ahora ex salía varias noches mientras ella estaba en España y dejaba a su hijo de 12 años solo en su casa.

Fernanda Iglesias con su hijo.

Fernanda Iglesias también indicó que por el momento, como es muy reciente la separación, continúan viviendo bajo el mismo techo. Aunque duermen en cuartos separados.

Por su parte, Ángel De Brito contó que él sabía la noticia desde ayer porque la angelita lo llamó para contarle. Quedaron en decirlo al aire durante la semana y finalmente salió esta noche.

Fernanda Iglesias esta noche en LAM.

Fernanda Iglesias reveló además, que otra de las actitudes que no le gustó de su ex fue que no quiso que ella trabajara en "A la Bararossa", programa del que él es productor.

Algunas angelitas comentaron que quizás no quería mezclar el trabajo con lo personal aunque a la angelita no le convenció esa teoría.

"Estoy triste", señaló Fernanda Iglesias, quien antes de que comenzara LAM disfrutó mostrando en redes su look y se divirtió con sus compañeros. Seguramente no imaginaba que el tema de su separación iba a salir tan pronto en el programa.