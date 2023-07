Al enterarse de que Fernanda Iglesias volvió a Argentina tras su intento de radicarse en España, Nancy Pazos la chicaneó al aire: "¿Se queda en la Argentina? Qué locura que tiene, me dio gracia, no le duró nada. Ella me parece divina, pero es gracioso que vuelva".

Sin embargo, Pazos no se esperaba que su comentario haga llorar a su colega, ya que ella desconocía las razones que obligaron a Fernanda a volver al país. Mientras estaba en LAM, y después de ver el video de Nancy, Iglesias comentó: "Si ella supiera los verdaderos motivos por lo que yo volví, no me deliraría. Son motivos más graves que los que ella piensa. Pero no importa, está todo bien Nancy".

Imagen reciente de Fernanda Iglesias.

Al ver la reacción de Fernanda a su comentario, Nancy decidió utilizar sus redes sociales para disculparse con su colega. "Conozco a Fernanda Iglesias y no es de las mujeres a quienes les gusta victimizarse. Yo hice una broma sin saber sus razones.", comenzó en su cuenta oficial de Twitter.

El tweet de Nancy Pazos.

Por último, Nancy Pazos le escribió a Fernanda Iglesias: "Si las hay y son graves como ella dice, desde ya le pido disculpas. Y ojalá esto pase porque tiene una hermosa familia. No fue mi intención. Era solo una chicana divertida. Pero no quise herirla. Pensé que era algo más superficial".

¿Qué contó Fernanda Iglesias en LAM?

La periodista se emocionó y angustió al escuchar los comentarios de varias figuras ante su vuelta a Argentina tras su intentó de radicarse en España, sin embargo, no quiso dar demasiados detalles de su razón para volver.

En vivo, Fernanda Iglesias compartió en LAM: "Es feo, todos se burlan, te dice que te cag... de hambre y por eso volviste pero fueron cosas muy graves las que pasaron y por las cuales volví. Nadie las sabe y creo que no las voy a contar jamás".

J.C.C