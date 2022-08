Señorita Bimbo era una de las columnitas de La puta ama, el nuevo night show de Flor Peña, que decidió bajarse a pocas semanas de su inicio.

La artista hizo un particular descargo en sus redes y dio los motivos de su decisión. “Soy de las personas que trabajan con su locura para que sus límites y estándares no estén cerca de la incomodidad y el dolor. Yo no quiero que lo que me mueva física o emocionalmente sea negativo", dijo en su cuenta oficial de Instagram.

“Desde ahí me muevo y me voy de un proyecto en un buen momento, porque en las malas es fácil pero no todo es trabajar, porque esos trabajos los hacemos aunque sean hermosos y con gente maravillosa, con nuestra mente y circunstancias a cuestas", siguió en su descargo.

Las causas por las que Señorita Bimbo renunció al programa de Flor Peña

“Banco elegir. Banco descansar. Banco hacer menos, hablar menos, ganar menos. Y ver cómo hago para sentirme bien, con todo lo que no es laburo en la vida. ¿Qué más hay? Necesito tiempo para descubrirlo”, cerró.

Qué dijo Flor Peña sobre la salida de Señorita Bimbo

Flor Peña también habló de esta abrupta salida de Señorita Bimbo y dio más motivos. “Sabía que se iba del programa. Es alguien que respeto, es inteligente. Está con muchos quilombos de horario, yo ya sabía que no iba a poder seguir, intentó quedarse lo más que pudo. Nos queremos mucho, la adoro”, dijo en Socios del espectáculo.

En sus redes, Bimbo agradeció particularmente a Peña por la oportunidad, despejando cualquier tipo de especulación por su renuncia.

"Fue un orgullo estar en un programa que enojó moralinas de cartón y despertó odio de quienes siempre odian, que nos rebotó y nos hizo más orgullosos y unidos. Hay programas de tele que son más que eso, sean buenos, malos y/o regulares", tiró.