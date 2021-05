Los motivos por los que Alejandro Fantino dejará su programa

Alejandro Fantino anunció en su programa de América que se ausentará por unos días. La noticia generó sorpresa entre sus seguidores porque el conductor no dio los motivos de esta decisión.

"¿Hoy qué día es? ¿Miércoles? Jueves y viernes llamen a Cabak porque yo me voy a tomar dos días para ir a ver a mi vieja porque está a mi cuidado”, disparó Alejandro Fantino en pleno aire.

Sin embargo, el periodista aclaró que se trataba de una ausencia de algunos días porque necesita atender asuntos familiares en San Francisco, Córdoba, donde vive su mamá. “Tengo a mi mamá a cargo porque soy hijo único, vive en Córdoba, hablé con ella y si no es mañana, será lunes, martes o miércoles que viajaré para allá”, contó en Paparazzi.

“Espero poder solucionarlo, no es nada de salud, ni nada. Son cuestiones que cuando sos hijo único, los que lo son lo van a poder entender, se refiere a firmas, temas bancarios, trámites. Lo tengo que hacer yo y además debo hacerlo yo porque por algo soy su hijo”, agregó.

Horacio Cabak, el nombre que podría ocupar el lugar de Alejandro Fantino

Cuando anunció su ausencia en Fantino a la tarde, Alejandro Fantino mencionó a Horacio Cabak como su reemplazo. Aunque no está confirmado, se estima que será el conductor quien tomará su lugar.

Horacio Cabak podría ser el reemplazo de Alejandro Fantino.

“Me parecería maravilloso que estos días que me tengo que tomar, o porque tenga que ir a ver a mi mamá o incluso en algún momento me voy a tomar un par de días, me parece una oportunidad interesante que Horacio esté. Lo respeto mucho como conductor. Además el flaco labura con nosotros, es compañero de América”, dijo.