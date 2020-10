Los recomendados de Caras para el fin de semana

Recomendados Sábado 3 de octubre

"The Lasto.G." 3° Temporada. WARNER CHANNEL 10.30:hs. Cuánto puede cambiar la vida de un ex convicto tras pasar 15 años en la cárcel y salir a la libertad de un mundo que ya no es el mismo.

"Un buen día en el vecindario" HBO 22:00hs. Cuando al redactor Tom Junod se le asigna una nota sobre el presentador televisivo Fred Rogers, descubrirá detrás del hombre público a un vecino amable y empático.

"La casa con un reloj en sus paredes" Fox Premium Movies 22:00 hs. Lewis y su tío Jonathan deben encontrar un mágico reloj antes de que el correr de las agujas marque el comienzo del fin del mundo.

"Maratón Fargo" Temporada 2° OndirecTV 14:00 hs. Inspirada en la aclamada película de los hermanos Coen y creada por Noah Hawley

"Ganar o morir" TNT 16:13 hs. Un prófugo que huye de las autoridades y arriesga su libertad al ayudar a una guapa viuda que es asediada por un empresario despiadado de bienes raíces que quiere sus propiedades.

"Timecop" TNT 17:58 hs. Cuando la humanidad perfecciona los viajes en el tiempo, el gobierno establece la Comisión de Seguridad del Tiempo para frustrar intentos criminales que alteren la línea del tiempo.

"Una noche para sobrevivir" TNT 19:51 hs Jimmy Conlon es un ex asesino a sueldo que solía ser conocido como Gravedigger (sepulturero). Hoy en día está solo, es alcohólico, el único amigo que conserva es el mafioso Sean Maguire, quien era su jefe. Cuando la mafia empieza a seguir a Mike, Jimmy deberá ir contra su mejor amigo para proteger a su hijo.

Domingo 4 de octubre

"Alto Frontera" 2° episodio. A&E 21:00 hs. La serie que te lleva a conocer los puntos frotnerizos por tierra, cielo o mar, más calientes de América Latina. Un grupo de pasajeros es interceptado en el aeropuerto de Santa Cruz, en Bolivia. Llevan documentos falsificados que levantan sospechas sobre una red de inmigración ilegal en España.

"The walking Dead" FOX PREMIUM SERIES 22:30 hs. Llega el episodio final de la décima temporada que resolverá, entre otros interrogantes, quiénes son los sobrevivientes al conflicto de las comunidades unidas contra los susurradores.

DIRECTV GO

"Future Man", "Years and Years", "Westworld", "Mamma mia", "Bajo el mismo cielo", "Una segunda oportunidad", "Mi porbe angelito", "Sintonía del amor", "La naranja mecánica".