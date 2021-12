El público los ve en una de sus mejores etapas, en una buena línea entre lo profesional y lo personal, pudiendo también vivir un poco, ya que esta profesión es demandante.

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares cumplieron años el mismo día (el pasado 30 de noviembre) y hace 15 años que se conocen. “Uno se siente pasando un muy buen momento y no es casual. No es algo aleatorio que sucedió porque chocaron los planetas. Es producto de haber trabajado durante años y haber hecho la escalera de esta profesión. Y hoy es poder mancomunar el laburo de los dos en un solo programa como es ‘Intrusos’. Hace muchos años que queríamos hacer un programa juntos pero nunca nos imaginamos que era este. Todo es una fiesta, es la nave de los programas de espectáculos. Es algo para tirar papelitos de colores”, afirma Rodrigo Lussich (48).

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares: las confesiones de los sucesores de Jorge Rial

A su lado, Adrián Pallares (53) agrega: “Siempre hacíamos el chiste que somos muy caros para que nos junten. Lo que me gusta de esto es que es futuro, porque nos va a tener juntos durante varias temporadas. Todo sale espontáneo y solo lo puedo hacer con él. Conducir es muy difícil; es como manejar un auto con dos personas. Nosotros ‘Co-conducimos’ nuestras vidas, al ser amigos. Yo ya estaba de salida en ‘Intrusos’. Sentía que era mi último año, porque ya eran 8 años. Me apretaba el traje de panelista. Hace mucho que me sentía conductor. Era el perfecto ‘Reemplazo’, porque reemplazaba muchos programas, y por otro lado eso sirve y no sirve. Era merecido que hagamos ‘Intrusos’, nadie se lo merecía más que nosotros dos. Liliana Parodi, Gerenta de Programación y Producción, nos llamó y nos preguntó: ‘¿Quieren conducir juntos?’”.

Lussich explica que a él también lo llamó Jorge Rial (60) para preguntarle si quería conducir con Pallares. “El no decidía eso pero nos dio su bendición. ¡Y se agradece, obvio!”, afirma.

—¿Creen que revolucionaron los programas de espectáculos, por ejemplo contando una infidelidad desde el humor?

RODRIGO LUSSICH:—Queremos alivianar, es una búsqueda de un estilo propio. Es contarlo y hacerlo distinto. Sobrevuela un aire fresco. Nadie lo sabía hacer en el género de espectáculos. Antes era la primicia que decís y no cómo lo decís. Es una manera de hacerlo que no le sale a todo el mundo.

ADRIAN PALLARES:— Somos entretenedores, no periodistas.

—¿Tienen algún TOC?

R.L:—Mirar el “minuto a minuto”. Es una droga. Tenemos una gran producción con Julian León y Ana Laura Guevara. Nos gusta el panel, no sentimos incomodidad ni tensión.

—Dijeron: “Co-conducimos¨ nuestras vidas, ¿Qué quiere decir?

A.P:— Que sabemos cuándo el otro no quiere hablar. No tuvimos nunca una pelea en 15 años.

R.L:— Yo no quiero acumular, me da liviandad decir rápido las cosas. Exorcizar lo mas rápido posible. Me enojo más que Adrián.

— ¿Qué les queda por hacer?

R.L:— El mejor momento está por llegar. Soy ambicioso. Deseo viajar más, me gustaría conocer el mundo y tener un hijo, Pero no en lo inmediato. Me cuesta aun proyectar que me espere un niño en casa…

A.P:—Yo fui papá a los 34, y fue pensado y proyectado.

R.L:— La concreción del deseo de la adopción puede incluir muchas frustraciones. Conozco las limitaciones de mi condición. Hubiera sido más natural si fuera una relación heterosexual, no reniego de eso. No podría saber lo que es ser padre hasta que suceda. No puedo opinar, debe ser algo que flasheás. Para mí es una curiosidad imaginar ser padre...

A.P:— Como varón se te despierta ser papá cuando ves a tu primer hijo. No me imagino papá de varones. Soy padre de tres niñas y me acompañan en todo. También soy un hijo presente.

R.L:— Con mi familia, ni me deben ni les debo. Un montón de cosas de cuando era chico, ya están saldadas. No hay reproches. Anhelo tener a todos en el mismo lugar, porque mi padre está hace 30 años en Brasil...

—¿Les gustan las mascotas?

R.L:— Soy muy pegote de los perros. Para mí son los hijos que no tuve. Les hablo como a personas. Tenemos con Juan Pablo, mi pareja, a Amanda y a Nano. Tener un compañero en la vida es un plus. Aunque transité etapas de aprender a estar solo...

A.P:— Yo me hice perruno por Rodrigo… En mi caso, llevo 18 años de casado y 30 años de conocernos con Cecilia. Tenemos una gran sociedad y es la mujer que más sabe de “mis sombras y mis luces”. Es una gran compañera.

Por Evelyn Von Brocke