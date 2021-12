Confirman quién es la nueva panelista de Intrusos, tras la salida de Evelyn Von Brocke

La salida de Evelyn Von Brocke de Intrusos generó una fuerte polémica y dejó vacante un importante espacio.

Por el momento, en el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares no se anunciaron reemplazantes pero un reconocido nombre comenzó a correr como posible nueva incorporación.

Según informó revista Pronto, una histórica panelista podría volver al programa y se trata de Marcela Tauro.

La periodista dejó Intrusos a mediados de 2020 en medio de un resonante escándalo con Jorge Rial cuando no quiso revelar una fuente que la informó sobre el asistente del doctor Rubén Mühlberger, que en ese momento había sido acusado por mala praxis y ejercicio ilegal de la medicina.

Confirman que Marcela Tauro es la nueva panelista de Intrusos, tras la salida de Evelyn Von Brocke

"Dije 'bueno, me voy, esto no va más', pero el programa siguió, no es que terminó. En el corte hablamos bien, aunque no me acuerdo mucho porque saqué todo eso de mi mente", contó sobre este episodio el año pasado.

"Rial me maltrató. A un periodista nunca se le pide la fuente. Dije '¿por qué me está pasando esto?'. Eso se me pasó por la cabeza. Pero, bueno... Son cosas que igual las sé manejar porque no era el primer día que trabajaba", agregó.