Flor Jazmín Peña confirmó su reconciliación con Agustín Franzoni con un tierno video

Después de una crisis, Franzomín volvió al ruedo y Flor Jazmín Peña subió un tierno video con Agustín Franzoni.

Tras la publicación del chat del bailarín con otra chica, la ex campeona de Bailando por un sueño subió unas tiernas imágenes con su presunta pareja.

Aunque ninguno habló sobre su ruptura, los seguidores de los bailarines dieron por hecho que se habrían separado cuando dejaron de compartir imágenes juntos. Tiempo atrás, Flor Jazmín Peña se había mostrado visiblemente triste en Luzu TV y los rumores comenzaron a correr.

Al parecer, Flor Jazmín Peña decidió acercarse y retomar el vínculo con Franzoni después de un breve alejamiento.

Qué dijo Flor Jazmín Peña sobre su relación con Agustín Franzoni

Aunque era un secreto a voces, los seguidores de Flor Jazmín Peña y Agustín Franzoni estaban esperando que confirmen oficialmente el romance.

A pesar del hermetismo con el que decidieron manejarse, Flor Jazmín Peña explicó cómo es su vínculo. "Me muestro de una manera con Agus porque no quiero que mi vínculo 'matchee' con una idea de amor romántico que después termina siendo una cárcel para mí. Me pasó con otros vínculos. No quiero 'macthear' con una idea de amor romántico que no estoy de acuerdo y que capaz nadie está de acuerdo pero se da cuenta en la práctica", dijo en Luzu TV.

Luego, Flor Jazmín Peña se explayó: "Es una persona importante para mí, sea una pareja o lo que fuere quiero que esté en mi vida. Por eso jamás diría 'romance confirmado' porque es entrar en unos estándares. Por eso no me muestro de la manera que la gente quiere que me muestre".