Maite Peñoñori confirmó su renuncia de LAM: dónde se irá la "angelita"

Maite Peñoñori anunció su retiro definitivo de LAM y generó una profunda tristeza entre sus compañeras de programa.

Entre lágrimas, la periodista confirmó esta decisión pero no reveló cuál será su próximo destino laboral. "Me costó mucho tomar la decisión y sentía que tenía que cerrar un ciclo y quiero agradecerle a las chicas que son hermosas. Dicen que acá nos peleamos todos y somos un equipo hermoso y me llevó cosas de cada una. Siempre este programa tiene algo muy fresco muy espontáneo. Crecí un montón y ahora vienen los cambios", dijo Maite Peñoñori.

Maite Peñoñori confirmó su renuncia de LAM

Lo cierto es que, después de estos anuncios, el sitio Exitoina confirmó que la periodista será parte de Intrusos, quien tiene una silla vacía tras la salida de Evelyn Von Brocke.

Después de su partida, la periodista compartió un mensaje para sus compañeras de ciclo y Ángel de Brito. "Me explota el corazón de alegría", escribió en sus redes sociales.

El llanto de Yanina Latorre por la despedida de Maite Peñoñori

La salida de Maite Peñoñori generó una profunda emoción entre las angelitas y Ángel de Brito aseguró que encontró a Yanina Latorre llorando en el baño.

“En el corte fui al baño y estaba Yanina llorando desconsolada”, dijo de Brito en el aire de LAM.

Luego, la esposa de Diego Latorre aseguró que su tristeza se debía a la partida de su compañera. "La quiero un montón", dijo y De Brito disparó: “Es la primera vez que te pone triste que se vaya alguien. No lo puedo creer”.