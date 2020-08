Mariana Brey se quebró en llanto al recordar a su padre tras debutar en el Bailando

Fue un debut soñado con un vestido rojo al cuerpo y peinada y maquillada a la perfección. Así bellísima Mariana Brey debutó en "Cantando por un Sueño" entonando el clásico de Vicentico "Paisaje" pero ni bien terminó de cantar se quebró en un llanto desconsolado que dejó mudo al estudio y a los conductores, Angel de Brito y Laurita Fernández.

"Me encanta estar acá, disfruto mucho de este espacio. Cuando me convocaron no lo podría creer, cuando recibí el llamado de los chicos... Siempre que atravieso estos momentos recuerdo mucho a mi padre que ya no está, pero que estaría muy contento de verme acá", dijo.

"Sabía que me iba a emocionar. Iba a tratar de aguantar pero bueno... No sé si soy una gran cantante ni si tengo una voz espectacular, pero canto con el alma desde que soy chica y he tomado clases", concluyó emocionada la panelista de "Los Angeles a la Mañana", ciclo conducido también por De Brito.