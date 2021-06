MasterChef Celebrity: Claudia Fontán subió al balcón y es la primera participante en pasar a la próxima semana

La gala de domingo de MasterChef Celebrity comenzó con una prueba rápida entre los mejores de la semana: María O'Donnell, Cande Vetrano, Alex Caniggia y Claudia Fontán.El desafío fue hacer una clásica crema pastelera y fue La Gunda la que logró la mejor de la noche, lo que le permitió subir al balcón y seguir en carrera.

En una noche de dulce, los participantes famosos se enfrentan a un postre típico de la gastronomía mexicana: pastel tres leches. Al parecer, Vetrano y Georgina Barbarrosa son las dos famosas a las que la prueba de la noche les está costando más de lo esperado.

MasterChef Celebrity 2: Cuándo y cómo será la tan esperada final

A estas alturas no quedan dudas que Masterchef Celebrity 2 es el gran éxito de la pantalla de Telefe. Todas las noches lideran el rating e incluso colman las charlas de los debates de redes sociales, donde infinidades de televidentes van comentando lo que ocurre en el reality de cocina, en el minuto a minuto.

Pero el programa está llegando a su final y mucho se especula tras la salida de Alex Caniggia, quien, según trascendió, habría quedado descalificado del certamen aunque él lo niegue: "¿Cómo me voy a ir de MasterChef? Me quedo hasta ganar".



Según informaron desde La Pavada, de Crónica, la productora Boxfish está armando las semifinales que serán pronto, y Alex quedará como eliminado en el camino. Calculan el gran final de Masterchef Celebrity 2 para el domingo 20 de junio; y no está grabado aún.