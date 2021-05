Masterchef: Gastón Dalmau cortó las grabaciones por un problema de salud

Gastón Dalmau interrumpió las grabaciones de Masterchef y estará ausente en las emisiones que saldrán al aire en la próximas semanas.

Según informó el sitio Primicias Ya, el ex Casi Ángeles sufrió una gastroenteritis aguda, motivo por el cual debió guardar reposo y se reincorporó este lunes.

Gastón Dalmau sufrió gastroenteritis aguda. Foto: Instagram

Como sucedió en las últimas emisiones que algunos de los cocineros se hizo ausente, Dalmau no será reemplazado y Santiago del Moro dará información de lo sucedido cuando se emita el ciclo.

Por el momento, el actor no hizo referencia a su estado en redes sociales debido a que su ausencia no había sido informada por la producción de Masterchef.

La peor devolución de Germán Martitegui a Gastón Dalmau

Una de las últimas emisiones de Masterchef, Gastón Dalmau manifestó su enojo por una picante devolución de Germán Martitegui.

No necesito mirarte para saber cómo me estás mirando vos en este momento, pero no me importa”, comenzó su devolución, mientras se quejaba de la cocción del pato de Gastón. Y la cosa siguió peor: “El pato está crudo y el puré no tiene gracias. Es el decimonoveno puré de boniato que comemos. Está terminado sin ganas”. “Perfecto, eso es lo que vos ves”, le contestó el participante desafiante.

Debido a su furia por la devolución, Martitegui pidió que Dalmau pase solo, al frente, antes de darle la última devolución. “Te llamamos solo adelante porque es el momento de hablarte y repetirte que no hay que enojarse, que no hay que frustrarse y que tenés que tratar de canalizar todo tu talento cuando emplatás. Podés tomar tu delantal gris”.

¡Tremendo!

AM