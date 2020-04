Mauro Szeta reveló que es hipocondríaco y que está traumado con el Coronavirus

Sin Lugar a dudas “PH” (Podemos Hablar), el programa de Telefe conducido por Andy Kusnetzoff se transformó en un clásico de todos los sábados para hacer la sobre mesa posterior a la cena familiar y ver un rato de televisión y olvidarse de la obligaciones de la semana. De gran convocatoria siempre, en esta oportunidad los invitados estelares que participaron del punto de encuentro (en un estudio más grande que el habitual para mantener una distancia prudente) y la posterior cena fueron: Santiago del Moro, Cris Morena, Lizy Tagliani y Mauro Szeta. Además, el ex jugador de Boca Juniors, “Chicho” Serna participó de forma virtual desde Colombia.

El primero momento clave de la noche fue cuando el conductor llamó al “Punto de Encuentro” a aquellos que “le encontraron algo positivo a la cuarentena”, Cris y Lizy pasaron, los demás se quedaron y Mauro Szeta explicó por qué no pasó: “Yo la estoy pasando muy mal, soy hipocondríaco, bilardista, sabelista, me cuido todo el tiempo”, comenzó explicando y hablando de Carlos Bilardo y Alejandro Sabella ex técnicos de la Selección Argentina y Estudiantes de La Plata, club del que es hincha.

“Yo me voy a dormir, y con esto del coronavirus me despierto a mitad de la noche, voy a hacer pis y empiezo a pensar que me duele la cabeza, me duele la garganta, que estornudo. Empiezo a darme máquina de que estoy enfermo o tengo Coronavirus”, contó y Andy preguntó, ¿Es verdad que llamaste a un médico a las 4 de la mañana? Entonces Mauro siguió con su sufrido relato.

“Si llamé al doctor Tartaglione (Jorge), primero le tiré un mensaje, ‘estás’ y cuando me respondió que sí que estaba leyendo cosas del virus, le hice mil preguntas sobre el Coronavirus y que me explique de cero todo. La verdad me paranoiqueo mal. No la paso bien”, cerró.