Mica Vázquez habló de la reacción de Fernando Gago tras su confesión

Mica Vázquez destapó la olla y habló sobre su relación con Fernando Gago, quien fue su pareja durante cuatro años.

La actriz sorprendió con su declaración cuando confirmó que el deportista había comenzado su relación con Gisela Dulko cuando estaba construyendo una casa con ella.

Tras la repercusión de sus dichos, Mica Vázquez salió a suavizar sus palabras y contó si Gago la llamó tras esta polémica. "Yo dije que fue infiel, pero ya está. Para mí prescribió mi historia con Fer. Estoy en otra. Tengo una familia hermosa. Lo quiero. No sé si estará enojado, o no estará enojado. No es algo que hoy a mí me interese", dijo en Socios del espectáculo.

Luego, ante la pregunta del movilero la actriz respondió si el deportista le mandó un mensaje después de esto. "¿Te mandó mensajito o algo?", le preguntaron y ella disparó: "No importa, ya está".

"Yo nunca, en estos 15 años desde que me separé de Fer, fui a hablar de él. Y nunca lo voy a hacer", cerró.

Cómo descubrió Mica Vázquez la relación de Gago como Gisela Dulko

Durante la emisión de Nadie dice nada, el programa que Mica Vázquez integra en Luzu TV, la actriz reveló en detalle cómo se enteró de la infidelidad de Fernando Gago con Gisela Dulko.

La artista descubrió el engaño en plena construcción de la casa que compartirían juntos. "La arquitecta que estaba haciendo nuestra casa, la casa que nos estábamos construyendo en Madrid después de cuatro años de novios, me reenvió un mail y no sé por qué, ése mail él se lo había mandado a Gisela Dulko, su exmujer, diciéndole 'mirá cómo está quedando nuestro nidito de amor'’", reveló Mica.

"Ni te explico después ver las notas de ellos dos diciendo ‘en casa con los perros y mi marido’. Era mi marido, mis perros y mi casa, la concha de la lora", agregó la actriz sobre lo ocurrido con su expareja.