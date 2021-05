Noelia Marzol habló del fuerte mensaje que recibió estando embarazada

Invitada al programa "Debo decir" que conduce Luis Novarerio, los domingos por la señal de América, Noelia Marzol confesó un espantoso momento que vivió durante su embarazo a raíz de un mensaje que recibió en su red de Instagram donde la siguen 2 millones de personas.

En un segmento del programa, Novaresio le pregunta qué elige para un juego del programa y ella decidió "redes". Fue en ese momento en el que el conductor le preguntó "Cuál fue el peor momento que pasaste en las redes". Sin dudarlo, la ex azafata de Marley en "Minuto para ganar" recordó un mensaje recibido por un seguidor a raíz de su decisión de bailar durante el embarazo.

"Hubo un comentario durante mi embarazo que sí me molestó me pareció demasiado agresivo", comenzó recordando ese instante: "en el contexto en el que yo estaba informando que una embarazada puede seguir trabajando, bailando y teniendo una vida habitual, un seguidor me dijo ojalá que tu bebé nazca muerto" y me salio una furia de adentro, no puede existir una persona que sea tan malvada.

Los otros invitados al ciclo; Guillermo Moreno, María Belén Ludueña y Gastón Recondo y el conductor del programa quedaron sorprendidos ante el horrible comentario.

Noelia Marzol fue mamá: la primera foto de Donatello

El mismo día que salió al aire el programa de Luis Novaresio, Noelia Marzol confirmó la llegada de Donatello

La modelo compartió la alegre noticia del nacimiento de su primer hijo, que nació por parto natural en la madrugada del 23 de mayo.

Mediante un post en Instagram, la bailarina y actriz contó que rompió bolsa a las 21 y dio a luz al niño a las 4:58 de la madrugada en el Sanatorio Otamendi. También, mostró una tierna imagen con el recién nacido en el momento del parto.

¡Hermosos!

LP