Pampita cruzó a Fernando Burlando por censurar a Barby Franco: “Que nada te limite”

En la previa al Día del Amigo, Carolina Pampita Ardohain defendió a su íntima Barby Franco tras enterarse que Fernando Burlando censuró su coreografía para el reggaetón.

“A mí me dio la sensación de que Barby estaba mucho más lanzada que Gabriel, como que no se animaba a acercarse, a tocar”, dijo la modelo y conductora antes de dar su puntaje.

El coach de la modelo, se refirió a lo que marcaba la jurado y le tiró la pelota al abogado que, sin vueltas, dijo: “Algún límite había que poner, Caro. Yo ya bailé reggaetón con Barby también y me parecía que había que poner algún límite. Le mostré la coreo que habíamos hecho nosotros y le dije que ‘esto no’, y me parece que lo hicieron fantástico. Brillante”.

Sorprendida, Pampita le dijo a Burlando que no limitara a su novia. “Dejala brillar a esta mujer que es una diosa, una bomba, para que en la pista pueda darlo todo. Es una actuación de dos minutos, no pasa nada. Para el próximo reggaetón, no lo mires, no vengas, ese día andá comer con amigos”, le dijo.

Sin dejarse amedrentar y en favor de su amiga, agregó: “Barby Franco es una bomba atómica, este ritmo le queda espectacular, pero el compañero estaba todo el tiempo al límite. La coreo estaba buenísima y les faltó esa perfección. Pónganle todo el perreo, son bárbaros bailando, que nada los limite”.

Barby Franco contó cuál fue la reacción de Pampita por la paternidad de Pico Mónaco

Barby Franco fue una de las "angelitas" invitadas del programa del viernes pasado de LAM. La panelista de Pampita Online se sometió también a las preguntas de Ángel de Brito que, siempre punzante, le preguntó por la reacción de Pampita cuando se enteró de la paternidad de su ex, Pico Mónaco.

"No hablamos del tema. Ella no lo registra", reveló Barby Franco evadiendo el tema.

Fue De Brito quien esta semana confirmó la noticia de que Diana Arnopoulos sería mamá. Luego, fue el mismo Pico quien compartió una foto con un tierno mensaje para su esposa confirmando la buena nueva. "Me explota el corazón de amor", dijo el ex tenista junto a las imágenes de la ecografía de su bebé.