Silvina Luna se refirió a Fernando Gago y reveló detalles de su relación: "Fue el peor novio que tuve"

Silvina Luna fue invitada a “PH Podemos Hablar” y, en un cara a cara en el que Tamara Pettinato le preguntó cuál había sido su peor noviazgo, habló de su mala experiencia con Fernando Gago y mostró todo su apoyo para Gisela Dulko.

"Voy a traer algo de actualidad. Ahora salió todo lo de Gago, yo era novia de él, estaba re enganchada. Teníamos una relación, y en un momento veo por las revistas que se estaba yendo a España con otra chica, Micaela Vázquez", comenzó diciendo.

"Mica Vázquez lo recuerda pésimo también. Ella recordó el otro día que apenas cortó con ella se casó con Gisela Dulko", agregó Tamara, al escuchar el relato de Silvina.

Silvina Luna se recordó a Fernando Gago como su "peor novio" y se puso del lado de Gisela Dulko.

Sin pelos en la lengua, la modelo y actriz agregó, con un palito para su ex al final: “Claro, a mí me había hecho una cosita así hasta que me enteré por las revistas que tenía una relación a dos puntas con Mica. Pero estoy hablando de algo que pasó hace mucho tiempo atrás y seguro Fernando Gago habrá cambiado".

Silvina Luna volvió a Buenos Aires tras nueve meses viviendo en Panamá donde se metió de lleno en su proyecto persona @simpleyconsciente, un espacio holístico, en donde ofrece experiencias transformadoras para el desarrollo personal. La modelo y actriz está a punto de recibirse de Coach Ontológico profesional y así cambiar por completo su rumbo profesional.

Revelan la lista de novias famosas de Fernando Gago en medio del escándalo

La escandalosa separación de Fernando Gago y Gisela Dulko generó una fuerte controversia con condimentos dignos de un culebrón.

Después de que se revelaran detalles de la infidelidad del futbolista con una amiga de la ex tenista, salieron a la luz los antiguos romances del deportista.

Una de las relaciones famosas fue con Silvina Luna, el vínculo fue muy breve porque la modelo descubrió que mantenía diálogo con otra mujer cuando estaba con ella. La supuesta tercera en discordia fue Micaela Vázquez, una de sus novias oficiales.

Silvina Luna y Fernando Gago.

Días atrás, la actriz hizo polémicas declaraciones sobre su vínculo con Fernando Gago. Mica habló en Pasapalabra cuando pusieron una foto de él en el panel de uno de los juegos.

"Todo bien, no me quedó nada malo pero me dio risa la pista. Me dejó y a los 6 meses se casó con ella", dijo en relación con Dulko. "Todo bien, me separé a los 22 años pero ¿le puedo decir algo? El nombre del segundo hijo es el que habíamos hablado nosotros".

Mica Vázquez habló de su relación con Fernando Gago.

Luli Fernández fue otra de las parejas del deportista pero el romance fue breve y así lo explicó ella. "A medida que lo fui conociendo me di cuenta de que era un mujeriego. Eso fue rápido por suerte y entonces le mandé un mail explicándole la verdad: yo soy otro tipo de mujer y no quiero alguien así para mí", aclaró la modelo.

Luli Fernández, otra de las parejas famosas de Gago.