VIDEO | Daniela, la cantante, contó cómo su hija luchó y venció al cáncer

Siempre famosa por su inoxidable hit "Endulzame que soy café", Daniela, la cantante argentina que también supo ser pareja del controvertido economista Javier Milei fue invitada al ciclo "Vino para Vos" conducido por el carismático Tomás Dente y allí contó la valiente lucha que libró su hija, Daniela, a quien tuvo a los 17 años, contra el cáncer y que finalmente luego de dos años de tratamiento logró vencer.

"Dani tiene 37, la tuve a los 17 y después nació Linda a mis 27. Dani tuvo un cáncer en un momento en un ovario, en el derecho, se lo tratan se lo extirpan y luego hizo una metastasis en por fuera colon y en el hígado. Ahí ya estaba bastante fuerte, con quimio con internación y ambulatoria en 2018. La acompañé todo el tiempo y tiene un gran marido, Lucas, él la acompañó en todo momento, había momentos en la que ella sólo quería estar conmigo y el le enseñó a compartir lo que le pasaba con él", comenzó contando.



"Perdió el cabello, tuvo delgadez, muchas cosas para no entrar en tantos detalles que es muy duro. Yo siempre digo gracias a Dios y a la ciencia. El oncólogo dijo una palabra maravillosa vio su última tomografía y dijo Daniela venciste el cáncer. La mejor noticia que tuve en mi vida. Este médico cuando dijo eso fue una frase divina. Fue duro pero me di cuenta que la verdad es que las cosas que le pasan a uno es porque Díos le pone mochilas a quienes la pueden cargar", siguió contando.

El conductor le preguntó: ¿Como mamá que te enseñó la enfermedad? y ella responidó: "Me enseñó a ser más fuerte más sensible. Cunado Daniela descansaba yo caminaba por los pabellones del Italiano y conocí a Lucas un nene que tenía cáncer y me llaman de Quien quiere ser Millonario y voy y le pregunta a Sonia su mamá cuanta plata necesitaba. Gané los 120 mil pesos que necesitaba y me plate y ahora soy la madrina de él. Tengo más empatía con todos.

Finalmente Tomás Dente le muestra quién vino para ella y era su hija Daniela: "Te quiero infinito sos una persona maravillosa te admiro como mujer como profesional y te quiero agradecer por todo lo que haces por mi y por mis hijos, gracias por estar siempre". "Ay me mataste, mi Daniela, ella me cambió la vida Tomy".

Emocionante...