Yanina Latorre contó el detrás de escena de la estafa que involucra al entorno de sus hijos

Yanina Latorre reveló más detalles de la estafa que involucra a una compañera del colegio de Diego Latorre, su hijo menor.

Todo comenzó cuando se viralizó un audio de la panelista en la que cuenta con lujos de detalles el robo que hizo esta joven, que fotografió las tarjetas de crédito de su círculo íntimo para hacer compras diversas y logró llevar adelante una estafa millonaria.

Después de la polémica, Yanina Latorre explicó en LAM cómo se resolvió este conflicto entre el grupo familiar del colegio de Dieguito. "Yo no di a conocer nada. Hace 15 días que viene esto. No lo quería dar a conocer. Estamos hablamos de una menor de edad. Fue al colegio con Dieguito, conozco a su familia" empezó contando la periodista.

Yanina Latorre habló de la estafa que involucra a una amiga de sus hijos.

Luego, aclaró cómo se viralizó este audio. "Se lo conté a Lola en un audio de 10 minutos. Lola se lo mandó al grupo de sus amigos. Cuando se filtró las mamás del colegio se enojaron. Esta chica hizo muchas compras online, no se dieron cuenta", explicó Yanina Latorre.

La rubia contó también cómo fue que la mamá de la adolescente de 17 años se enteró de este audio y qué pasó después de saber sobre los robos de su hija. "La mamá de la nena me reenvía un audio. 'Qué lastima lo que estoy escuchando', me dice y me aclara que tenía errores de información del audio. En ese momento yo le dije 'Tu menor problema soy yo ahora'", siguió Yanina.

La joven pertenecía al colegio de su hijo Dieguito Latorre.

Finalmente, la familia de la joven se hizo cargo del dinero que robó y arregló con cada damnificado. "La mamá estuvo muy bien. Cito a todas las damnificadas con horarios, pidió perdón, devolvió hasta el último peso. Eran muchos meses de tarjeta de crédito", cerró.