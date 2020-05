Yanina Latorre a Moria Casán: "Sos el ser más nefasto y humillador que hay sobre la tierra"

Moria Casán habló sobre Yanina Latorre y desató una fuerte polémica. La diva se refirió al papel como panelista de la esposa de Diego Latorre pero también mencionó el escándalo con Natacha Jaitt.

“Creo que es una mujer que ha sido muy humillada, desde ese lugar me da como una compasión. También me parece muy útil y funcional al programa de Ángel”, dijo en el ciclo radial El after de la previa, que conducen Celeste Muriega y Emilio Dei-Cas en Radio Urbana.

"Creo que la humillación que padeció la dejó, para mi, con un flash más lésbico que misógino. Ese ataque que le puede hacer a la mujer en general es porque le gustaría revolcarse con alguna, esa es la impresión que tengo. Cuando atacas tanto a las minas es que en el fondo te gustan", disparó.

Lo cierto es que, ante semejante declaración, Latorre no se quedó callada y arremetió con todo en LAM. La periodista le respondió sin tapujos a la diva y no le dejó pasar una. "Es una pobre mujer Moria. Te voy a mirar a los ojos y a la cara, 'sos el ser más nefasto y humillador que hay sobre la tierra'", tiró.

"Vos no me vas a perdonar nunca porque yo un día con buena fuente y con data dije que te habían jubilado del Bailando, y no me lo inventé. No te tenés que enojar con el mensajero, enojate con el que te jubiló. Y hace dos meses cuando empezó la pandemia, dije que te levantaban el programa porque ustedes daban un mensaje peligroso por lo que había pasado con Mühlberger, y fue tal cual", siguió.

"Yo no me siento humillada ni cornuda. Ser cornuda no es una humillación. Se humilla el que lo hace, al que lo agarran y queda mal enfrente del público. Un tipo que estaba sufriendo por sus dos hijos", continuó.