Yanina Latorre destrozó a la China Suárez por un polémico dato de su viaje al Jujuy

Yanina Latorre sigue sumando información picante al conflicto entre la China Suárez y Wanda Nara.

Ahora, la actriz de 29 años está de viaje en Jujuy para el rodaje de la serie que protagoniza con Álvaro Morte y en LAM aportaron detalles polémicos de su estadía.

Según la versión de Maite Peñoñori, la China Suárez dejó viajar a sus hijos, Magnolia y Amancio con una amiga en clase turista y ella viajó en otro sector. "Es tu hija, es un horror. Pagás la diferencia. Sino, andá vos en turista con la nena", dijo Yanina en el programa de Ángel de Brito.

China Suárez en el norte argentino.

"A la nena la tiene que llevar en primera clase con ella, que pague la diferencia. Encima, Magnolia es una niña, no es que es una chica de 20 años", agregó la panelista.

China Suárez viajó al norte argentino y Yanina Latorre la destrozó.

No se llevan bien: así fue el cruce entre Yanina Latorre y la China Suárez

La relación entre Yanina Latorre y la China Suárez tuvo su punto de quiebre hace algunas semanas cuando la actriz llamó a la periodista por la información que reveló sobre el wandagate.

La charla telefónica entre la actriz y la panelista fue picante y, según contó Latorre, se dijeron de todo. "No sé qué obsesión tiene la China conmigo. Me dijo que estaba podrida de que hagan programas eternos hablando de ella. Yo le dije ¡vos sos la que se garch... maridos", contó la "angelita".

Yanina Latorre se cruzó con la China Suárez por el wandagate.

"Le dije bajame dos tonos y ella me dijo yo te llame para hablar de mi novio no de Wanda. Es una seca, una maltratadora. Me respondió que siempre damos noticias de ella que no son verdad. Yo le aconsejé que se cuide un poco más que es actriz y que se habla más de su vida sexual que de sus logros actorales. Mientras me hablaba no le importaba nada", agregó Yanina Latorre.