VIDEO | Gwyneth Paltrow, Kate Hudson y Zoe Saldana se dejaron seducir por Dubai

Gwyneth Paltrow, Kate Hudson y Zoe Saldana, tres actrices que pisan fuerte en Hollywood. Tres mujeres que se entregaron a los encantos de Dubai, la lujosa ciudad que les mostró un camino lleno de inspiración, descubrimiento y conexiones humanas.

"A Story Takes Flight" fue el cortometraje que protagonizaron estas estrellas y que dirigió el galardonado director Reed Morano. Con su ojo particular, inmersivo y natural, capturó la esencia de cada actriz y las relaciones íntimas entre ellas, con la belleza de Dubai como protagonista absoluta.

Aunque la ciudad se ha ganado la reputación de metrópoli moderna y pujante, los mercados árabes tradicionales, también conocidos como zocos, siguen siendo una parte esencial de la vida diaria y del comercio. Gwyneth Paltrow no quiso perdérselos y se adentró en el famoso Zoco del oro donde encontró excelentes piezas de joyería. Después, se dirigió al Zoco de las especias, que tiene todo tipo de especias exóticas, hierbas aromáticas, frutos secos, frutas confitadas y mezclas locales de tés. Por último Paltrow visitó el Zoco de los perfumes, en Deira, un paraíso de fragancias en el que además se pueden encontrar aceites esenciales, varillas de incienso y las tradicionales fragancias oud.

Y por supuesto, también paseó por Sunset Beach para tomarse una icónica foto con el Burj Al Arab de telón de fondo y disfrutar del asombroso clima, privilegiado ya que Dubai es famosa por tener sol los 365 días del año. Recordemos que La Mer o The Beach by JBR es el lugar indicado a visitar si se busca un núcleo de actividades junto al mar: desde comer a pie de playa hasta zumerías, pasando por un parque acuático hinchable y todo tipo de deportes acuáticos.

La actriz manifestó su alegría tras haber conocido la mágica ciudad: "Una de mis partes favoritas de viajar es conectarme realmente con una ciudad, su gente y la cultura local. Dubai es especial porque es un crisol. Tanto los nacidos aquí, que están tan orgullosos de su herencia, como los que se han mudado recientemente y traen consigo sus propios valores y tradiciones, contribuyen a escribir la historia futura de esta ciudad. Mi tiempo en Dubai fue más allá de lo que esperaba y todavía hay mucho más por ver".

"Inspirado por Su Alteza Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, el Vicepresidente y Primer Ministro de los Emiratos Árabes Unidos, y el gobernante del liderazgo aspiracional de Dubai, el pueblo de Dubai reflejan el espíritu subyacente de la ciudad, donde la búsqueda de la excelencia no tiene una meta. 'A Story Takes Flight' es diferente a cualquier otra película en el sentido de que habla de este personaje definitorio de nuestra ciudad. Es una historia del descubrimiento de cada persona a través de su interacción con Dubai. Independientemente de quién sea o de dónde sea, su viaje con nosotros tampoco tiene una meta, y los caminos para explorar son infinitos", comentó Issam Kazim, CEO, Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing (DCTCM).

A Zoe Saldana le gustó la idea de probar una auténtica experiencia del patrimonio beduino y es por eso que se aseguró de llegar hasta lo más recóndito de la vida silvestre a caballo y refugiarse en un campamento en el desierto, donde le ofrecieron un apetecible despliegue de manjares y bebidas típicas de la zona. También se elevó por los aires en globo aerostático y se unió a un safari de vida silvestre, donde avistó animales salvajes, como el órice árabe, la gacela árabe y el zorro de las arenas, entre otros. En este sentido. Saldana comentó: “La variedad que me dio Dubai fue perfecta. Pasé de montar a caballo al amanecer a ver la puesta de sol desde 150 metros en el cielo. No puedo esperar para traer a mis hijos aquí para continuar la aventura".

Cabe destacar que el cortometraje fue grabado durante una jornada que duró ocho días y que contó con un equipo de más de treinta nacionalidades. Dicha producción evoca el espíritu de una ciudad nacida del multiculturalismo, que continúa prosperando como consecuencia del desempeño de varias personas que la sienten su hogar.

Por su parte, Kate Hudson se dejó llevar y se entregó de lleno a los mágicos rincones que le brindaba la ciudad. Se convirtió en una auténtica exploradora urbana de las callecitas y lugares más emblemáticos. Su recorrido incluyó el histórico barrio Al Fahidi y siguió por el Alserkal Avenue. Allí se encontró con una cantidad de artistas, diseñadores, estudios y galerías que no se quiso perder. Particularidades que hacen de esta zona una experiencia completa de arte y cultura.

La actriz aseguró: “Honestamente, estaba muy agradecida por la hospitalidad que recibí. Pasé mucho tiempo explorando las sinuosas calles del viejo Dubai. Es increíble encontrar una comunidad de arte y música tan vibrante en el corazón de una ciudad tan moderna y futurista, que es lo que la mayoría de la gente piensa que es Dubai. Pero realmente, la amabilidad de la gente es lo que hizo que mi visita fuera increíble, y es por eso que volveré".

Sobre tener de invitadas a las actrices, Issam Kazim agregó: "Como ciudad, estábamos encantados de tener la oportunidad de recibir a Gwyneth, Zoe y Kate, y trabajar con un director tan increíble, que es Reed. A través de los ojos de las actrices vemos los valores, las conexiones y las experiencias que están grabadas en el tejido de Dubai. Esto es lo que representamos. Estamos orgullosos de ser el hogar de una ciudad con más de 200 nacionalidades y damos la bienvenida a los visitantes para que escriban el próximo capítulo de su historia aquí", cerró.