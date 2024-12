Wanda Nara reveló la dura advertencia cara a cara que le hizo a La China Suárez

Wanda Nara, que se encuentra atravesando la polémica separación con Mauro Icardi y el noviazgo fogoso con L-Gante, visitó el living de Susana Gimenez y no se guardó nada. Entre otras cosas, detalló lo vivido el pasado 28 de noviembre, cuando la empresaria fue a cenar al restaurante Gardiner con su novio y, sorpresivamente, el delantero se encontraba en otra mesa, cerca de la mesa donde también estaba la China Suárez.

El cruce inesperado entre los cuatro fue motivo de sorpresa para todos y, como era de esperarse, los conflictos no tardaron en llegar. Después de tres años de peleas, la expareja finalmente atraviesa un quiebre que parece ser definitivo, mientras que la China Suárez se ubica como una de las protagonistas en la separación, que inició en el 2021 cuando se la encontró in fraganti con el futbolista en un hotel de París.

Wanda Nara en el living de Susana Giménez.

Wanda Nara reveló la dura advertencia que le hizo a la China Suárez

En este contexto, el encuentro en el restaurante de Costanera fue una oportunidad para aclarar las cosas, o para hundirlas un poco más. A partir de esto, la empresaria visitó el living de Susana Giménez y habló de todo, desde su separación, hasta las denuncias judiciales y su noviazgo con Elian, y si hay algo que no pasó por alto, fue el encuentro inesperado en Gardiner.

Lejos de querer esquivar el tema, la conductora de Bake Off comenzó a hablar de la noche porteña del pasado jueves, y detalló frente a la diva toda la situación. Primero, desmintió los dichos sobre que ese lugar es “el lugar de Icardi” y aseguró visitar el restaurante desde que Zaira, su hermana, era una niña pequeña. “Festejé aniversarios con todos mis novios ahí”, confesó.

Además, siguió relatando la noche y contó que lo primero que le dijeron al llegar fue que en el lugar estaba su exmarido. Sin embargo, Wanda señaló que fue sabiendo que Mauro podía llegar a estar. Pero, lo que no se esperaba, era que a los pocos minutos llegue la China Suárez.

Por su parte, según contó Wanda, la actriz se sentó detrás de la mesa de ella y L-Gante, y estaban solamente separados por un vidrio. “Elián me dijo que la encare, que le diga que estoy bien”, agregó Wanda.

Wanda Nara fue al living de Susana y no se guardó nada.

Además, en un tono un poco más gracioso, la empresaria afirmó que cuando la vio llegar, bromeó con su novio sobre la situación: “Elián si miras para ahí te doy un bife”. Por otro lado, cuando pasaron las horas, la conductora de Love is Blind contó haberse enterado de que Mauro le había pagado la cena a la ex Casi Ángeles.

“Me siguen llegando las cosas de las tarjetas de crédito de Mauro y vi que pagó la mesa de ella”, reveló la mediática, que finalmente decidió saludar a la actriz y dejar en claro que estaba “todo bien”.

“La fui a saludar y le dije: ‘China yo estoy bien, ¿Vos estás bien?’ Me dijo que sí, que somos gente grande”, comenzó relatando Wanda en el living de Susana, y agregó que la ex de Vicuña aseguró que Mauro “no le interesa” y que no tiene nada con él. “Bueno, te voy a pedir que con Elián tampoco”, le respondió la empresaria de forma sarcástica con una verdad oculta entre risas.

Así, Wanda confirmó que la China se empezó a enojar cuando se dio cuenta de que la estaban filmando, algo que para la empresaria fue normal, teniendo en cuenta las circunstancias. Ahí, la conductora se mostró un poco más molesta y le insinuó que, tal vez, lo mejor era no frecuentar lugares en donde se puedan cruzar.

“Hace tres años que si llego a un lugar y te veo me voy, pero no por mí, porque tengo un grupo de diez amigas que donde te ven, lo que te hizo Pampita es poco”, le dijo Wanda a la actriz, y lo detalló en el programa de la diva sin ocultar nada.

Sin embargo, confesó que el trato entre ellas fue, dentro de todo, respetuoso, pero que los problemas empezaron cuando las amigas de ambas se insultaron mutuamente. Y aseguró haber superado el enojo con la actriz: “En un momento sentí que era personal, pero se lo hizo a tantas mujeres que ya ni siquiera me lo tomo personal. No es algo que me lo hizo a mí sola”.

Al mismo tiempo, señaló haber sentido que el trabajo que realizó la China con L-Gante fue una forma de provocación, pero que lejos de querer verse afectada, nunca dijo nada al respecto.

Además, como motivo de aceptación, Wanda continuó bromeando y reveló el momento en el que apuntó contra la China y revivió escenas del pasado. “Ahí está mi marido, está libre, anda. Ahora que estoy separada hace lo que quieras”, detalló Wanda sobre su comentario tajante contra la actriz, demostrando haber perdido todo tipo de interés con Mauro Icardi.

Por último, aseguró que toda la situación quedó grabada en el celular de una amiga, desmintiendo así los rumores de una pelea o de amenazas de golpes por su parte. De esta manera, Wanda visitó el living de Susana y no escondió nada.

