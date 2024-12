El descargo de Mauro Icardi tras la entrevista de Wanda Nara con Susana Giménez: "Tenías una doble vida"

La reconocida modelo y conductor de “Bake Off Famosos”, Wanda Nara, se sometió a las preguntas de Susana Giménez, en su prestigioso living, y señaló con diferentes pruebas a Mauro Icardi, habló de la China Suárez, entre otras cuestiones relacionadas a su matrimonio a partir de la infidelidad del deportista con la mencionada actriz.

Este acontecimiento fue un antes y después y marcó la relación de la ex de Maxi López con elexcompañero de Lionel Messi en el París Saint-Germain. Pero haciéndose eco de esto, el hombre con vínculo vigente con el Galatasaray de Turquía se habría expresado mediante Pepe Ochoa, panelista de LAM y participante del “Cantando 2024”.

Mauro Icardi y Wanda Nara.

El descargo de Mauro Icardi después de la entrevista de Wanda Nara con Susana Giménez

Uno de los reportajes más esperados era el de Wanda Nara con Susana Giménez, que días atrás había generado tanto revuelo por su entrevista a Pampita, que convocó a varias personas y a los especialistas en espectáculos frente a la televisión o cualquier dispositivo que permitiera seguirla en vivo. Fiel a su estilo y como se esperaba, la artista no se guardó nada y le prestó el celular a la diva de la televisión argentina para que lea chats de ella con Mauro Icardi.

En este contexto, Pepe Ochoa reveló que tuvo una conversación con el jugador de fútbol y contó detalles en su cuenta de X (@pepeoochoa88). “Me mandó esto Mauro Icardi post entrevista de Wanda con Susana”, comenzó escribiendo el panelista de LAM, programa de Ángel de Brito y Yanina Latorre, y luego agregó algo que le habría dicho él: “‘Tenías una doble vida mientras yo cuidaba de nuestros hijos’. Esto termina mal”.

El tweet de Pepe Ochoa.

Una vez twitteado esto, el participante del “Cantando 2024" adjunta dos capturas que sería lo que Mauro Icardi le habría dicho después de la entrevista de Wanda Nara con Susana Giménez. “¿Victimizarte después de que te jactaste ante los periodistas que criticás de contarles que me engañaste a mí y a tus hijos desde hace tres años? ¿Y de que aseveraras ser infiel hace tres años? Vos lo afirmaste, te olvidaste de que mientras yo cuidaba a mis hijas y a sus hermanos, creyendo que estabas trabajando, estabas viviendo una doble vida”, empezaría diciendo la expareja de la novia de L-Gante.

El descargo de Mauro Icardi.

Y agregaría: “'La diferencia entre vos y yo es que yo cometí un error y te lo dije primero a vos, vos misma lo contaste, a Susana incluso, ¿le mentiste en ese entonces? No me extrañaría, pudiste elegir, yo te di la chance, vos decidiste fingir demencia y seguir, nadie te obligó, qué te llevó a quedarte y a tener una doble vida, no lo sé...”.

Mauro Icardi no se quedaría ahí, sino que habría afirmado que ya no tiene interés en Wanda Nara: “Nunca fui de caza en mi vida, inventaste algo que tendrás que demostrarlo en la Justicia. Injuriás y difamás, excelente actriz, se te cayó la careta. Mostraste chats viejos, no me interesás, no estoy obsesionado, ni tengo una relación con nadie, mentiras y más mentiras...”.

El descargo de Mauro Icardi.

Para culminar con las capturas de notas que subió Pepe Ochoa a su cuenta de Twitter de Mauro Icardi acerca de Wanda Nara cabe remarcar que resaltaría cuál es su prioridad actualmente: “Mi única prioridad son mis hijas y recuperarme de mi lesión, no mostrás nada porque no existe, como siempre mostrás lo que te conviene y fuera de contexto. Veremos qué hacés cuando la Justicia pericie pruebas reales, no chats viejos y audios hechos con IA”.

BL