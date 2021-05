Alex Canniggia negó su renuncia a MasterCherf Celebrity: "Qué inventan los barats"

La salida de Alex Canniggia de MasterChef Celebrity corrió como reguero de pólvora, y fue hasta su representante quien confirmó los rumores aunque el protagonista no haya dicho ni media palabra al respecto. Ayer, en diálogo con sus seguidores virtuales, el exéntrico participante, negó rotundamente la renuncia al certamen y, a los que dieron la información los catalogó como "barats que inventan pelotudeces".

Fue uno de los seguidores del hijo del pájaro quien le preguntó directamente si había renunciado al certamen. El mediático, acercó su cara a la cámara y haciendo montoncito con su mano contestó: "¿Cómo me voy a ir de MasterChef? Me voy a quedar hasta ganar", dijo y agregó refiriéndose a quienes habían dado la información de su retiro: "Por qué no se comen una pi.. Son los barats que viven de decir pelotudeces", aseguró furioso el participante. Y finalizó: "Inventan cagadas".

Ahora Alex, de 28 años, sorprendió en el programa con una hamburguesa gigante y una vez más demostró que con su impronta personal, dota al ciclo de un gran atractivo.

Más allá de que haya negado su renuncia, fueron importantes periodistas quienes habían dado la noticia como Marcelo Polino, que aseguró que Alex había sido descalificado embajador del programa, además de Ángel de Brito y hasta el propio representante de Canniggia, Fabián Esperón.

El cruce de Gastón Dalmau y Alex Caniggia en Masterchef: "No me voy a rebajar"

Como es habitual, el hijo de Mariana Nannis llegó con su explosiva personalidad y chicaneó a alguno de sus compañeros, entre ellos el actor de Casi ángeles, quien no se quedó atrás.

Todo comenzó cuando Caniggia aseguró que la gala dejaría afuera a “uno de los pibes”. Es más, a la hora de afrontar la devolución del jurado, Alex fue más allá e insistió en que Gastón ya estaba afuera del ciclo que conduce Santiago del Moro. “Arrivederci”, le dijo picante

LP