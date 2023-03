Conocé la nueva streaming house de Momo Benavides

Momo Benavides ha estado en agenda en los últimos meses debido a su presencia en Qatar y su gran relación con los jugadores que ampliaremos más adelante. La mudanza de La Plata a la Ciudad Autónoma de Bueno Aires era de público conocimiento, pero faltaba hacerlo realidad y, por supuesto, mostrarle a sus seguidores dónde va a vivir a partir de ahora.

Si bien el Set Up (la computadora y todos los artefactos para el streaming) es el lugar más esperado para conocer, Momo hizo un tour por toda la casa. “Es una casa inteligente, se pueden controlar las luces y algunos electrodomésticos desde el celular”, contó el streamer al principio de su vlog. También agregó e hizo mención especial a la organización de eSports IESA: “La casa está diseñada por ellos. Estuvieron en detalles que no se me hubieran ocurrido”.

Momo se caracteriza por la amplia variedad de contenido que realiza, desde visitar lugares históricos como los campos de concentración de Auschwitz, hasta hacer programas de entrevistas como los Momingos. En base a eso también pensó cómo iba a estar compuesta su casa, o como la llama él, la streaming house. “Se vienen streams cocinando”, anticipó mientras mostraba la cocina.

Cuando mostró su habitación, Momo explicó que tiene guardadas las camisetas encuadradas porque tendrán un lugar especial. La primera que se pudo ver fue la del “Kun” Agüero de su paso por Barcelona. Recordemos que Momo tiene una gran relación también con Marcos Acuña, y que junto con Coscu hasta asistieron al casamiento de Nicolás Tagliafico.

EL SET UP Y LAS PERLITAS

“El nuevo templo, fue en lo que más se laburó”, confesó Momo acerca del nuevo espacio donde hará contenido. Una de las cosas más representativas del antiguo Set Up de Momo en La Plata era su cama de fondo en la habitación, sin embargo, él ya había expresado el deseo de cambiarlo.

En los muebles que están en el fondo del espacio, está la cara del ídolo personal de Momo: Diego Armando Maradona.

“Acá hay fotos con Coscu, con quien empezó todo”, dijo mientras mostraba uno de los estantes. También tiene foto y guantes firmados por Maravilla Martínez, quien lo entrenó para la pelea de la Velada del Año 2, y la Copa del Mundo junto con los “Picantes de Oro” de los Coscu Army Awards.

¿Te gustó la casa del Momo? ¿Vas a seguir sus streams? El mundo de la farándula del streaming lo encontrás en PEEK Latam.