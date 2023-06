“Cuando vaya que me lo diga en la cara”: el “Kun” Agüero se insultó en un stream

Cuando todo parece indicar que será una jornada completamente común y corriente en Twitch, ahí está la Kings League para sorprendernos una vez más. Una competición en la que abunda originalidad en cuanto al juego, pero que contiene un gran atractivo que pocas veces hemos visto. Estrellas del mundo del fútbol, como el Kun Agüero, Iker Casillas, Ronaldinho o Andrea Pirlo, palmo a palmo con influencers y gente de las redes sociales.

La posibilidad de ver a estas leyendas en un campo de fútbol 8, con reglas extravagantes como que de repente cobran penal para un equipo, resulta sumamente emocionante. Sin embargo, frente al micrófono, los streamers también dan de qué hablar, y el TikToker y streamer dominicano “Will” se burló de Agüero tras la derrota de Kunisports, y el argentino reaccionó.

En la cabina del presidente de Ibai Llanos estaban Vincent y Will, del canal Futbolitos, y La Cobra, reconocido streamer argentino. “Gran partido de Porcinos. Kuni, lloras. Sigue llorando Kuni, sigue llorando”, expresó Will de Futbolitos en el post partido en el que ambos presidentes hablan (en este caso, Ibai y el Kun). El argentino, que había quedado en silencio durante algunos segundos, soltó la frase de la jornada: “¿Quién es ese imbécil que está diciendo esa pelotudez de Kuni llora? Decile que cuando vaya, que me lo diga en la cara”.

Si bien es entendible el enfado de Agüero, y a pesar de ser la Kings League un torneo muy competitivo y que miran millones de personas, el producto como tal no deja de ser un show. Tras el fuerte cruce, el Kun ni siquiera se despidió de la transmisión y rápidamente cortó la conexión. Sobre esto bromeó la cuenta oficial de la Kings League en Twitter.

