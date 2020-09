Johnny Depp y el fuerte contraataque a su ex, Amber Heard

Johnny Depp y Amber Heard compartieron más tiempo en tribunales que en el hogar conyugal, en el que sólo estuvieron juntos por 15 meses.

Apenas separada la pareja, comenzaron las acusaciones de ambos lados que se referían a malos tratos, golpes y demás, dejando entrever que la convivencia fue una verdadera pesadilla.

Ahora es el actor quien, por medio de su equipo de abogados, prepara una nueva demanda contra la actriz por sus declaraciones a un medio periodístico estadounidense.



El pasado mes de julio, el actor volvió a ver a su Amber en los tribunales a raíz de una demanda que él hizo al diario "The Sun" quien lo acusó de golpeador de esposas y maltratador, por las declaraciones que había hecho Heard al medio local quien también lo tildó de misógino.

En ese juicio quedó al descubierto que había sido Heart quien había golpeado a su entonces marido, e incluso se develó un amorío que la actriz tuvo mientras estaba casada con Depp.

Si bien en este juicio todavía no está dicha la última palabra, el protagonista de Piratas del Caribe que pide la suma de 50 millones de dólares como indemnización, ya está enfocado en la nueva demanda en el que irá con todo contra su ex por el daño a la imagen que ella le generó, al haberle hecho las graves acusaciones de golpeador.



Johnny tiene entre manos una buena cantidad de documentación en el que va a presentarse para acreditar sus dichos. Pero Amber también parece tener un As bajo la manga y es así como esta historia parece no tener final.