Maypi Delgado volvió a expresarse en las redes sociales tras la muerte de Matías Ricciardelli, su expareja y padre de su hija, India. Esta vez, la modelo eligió despedirlo con una publicación en su cuenta de Instagram que reunió distintas fotos y recuerdos de la historia familiar que compartieron. Entre las imágenes incluyó postales de su embarazo, el nacimiento de la nena y momentos de los primeros días de crianza.

Maipy Delgado y Matías Ricciardelli

“Qué difícil todo... De a poco te voy a ir despidiendo, pero hoy no me sale”, comenzó en el texto que acompañó el álbum. Y describió las emociones encontradas que atraviesa al volver sobre esos recuerdos: “Veo fotos y videos y me río mucho y al mismo tiempo lloro sin consuelo”.

En otro tramo del mensaje, la modelo agradeció los momentos compartidos y se refirió especialmente al vínculo de Ricciardelli con la pequeña. “Acá te vamos a recordar siempre con toda esa felicidad, con tus chistes, con tu amor a India a tu forma sin juzgarte. Sé que la amaste y la amás y eso voy a enseñarle”, escribió. También recordó que él estuvo presente durante los días del parto y el posparto, una etapa que, según contó, atravesaron entre risas y momentos difíciles.

A través de sus redes sociales, la ex Gran Hermano confirmó la muerte del padre de su hija

“Después tuvimos momentos muy buenos a la distancia... momentos muy buenos vos con tu bebita, momentos malos también que por suerte son los menos”, agregó. Hacia el final, expresó que todavía necesita tiempo para encontrar la manera de hablar con su hija sobre la muerte de su papá: “En unos días podré tener la fuerza para contarle a India que ya no estás en este plano”.

Quién es Maypi Delgado y su historia con Matías Ricciardelli

María Paz Delgado, conocida popularmente como Maypi, es modelo e influencer y alcanzó notoriedad en 2015, cuando participó de la quinta edición argentina de Gran Hermano. Desde entonces, mantuvo presencia en el mundo del espectáculo y en las redes sociales, donde comparte aspectos de su vida personal y profesional.

Maipy Delgado y Matías Ricciardelli junto a India, que nació en 2023

Su relación con Matías Ricciardelli tomó estado público cuando anunciaron que esperaban su primer hijo. Sin embargo, en octubre de 2022, apenas un mes después de comunicar el embarazo, la influencer contó que se habían separado. El 15 de abril de 2023 nació India, en Mar del Plata.

La muerte de la expareja de la modelo se conoció esta semana y fue comunicada inicialmente por Marcia “Pochi” Frisciotti, de Gossipeame. Hasta el momento no se difundieron públicamente las causas del fallecimiento. En un primer mensaje, Maypi había pedido respeto y privacidad para su familia y había señalado que su prioridad era acompañar a su hija: “India necesita una mamá fuerte hoy más que nunca”.

El posteo de Maipy Delgado para despedir a su expareja

Con esta nueva publicación, la modelo compartió una despedida más personal, atravesada por los recuerdos y por el deseo de que su hija pueda conservar también las experiencias felices que vivió junto a su papá.