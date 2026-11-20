Lara Bernasconi compartió con sus seguidores un rotundo cambio en la decoración de su casa. La modelo mostró la llegada de un sillón nuevo y registró el proceso desde el momento en que lo trasladaron hasta que quedó instalado en el living. Con algunos videos, dejó ver también distintos rincones del ambiente y los detalles que forman parte de su propuesta de interiorismo.

El antes y el después del living de Lara Bernasconi

Lara Bernasconi reveló en sus historias de Instagram un cambio en la decoración de su casa. La modelo mostró la llegada de un sillón nuevo y registró todo el proceso, desde el momento en que lo trasladaron hasta que quedó ubicado en el living.

Lara Bernasconi mostró el nuevo sillón que incorporó a su living, de tapizado azul oscuro y almohadones en tonos tierra

De color oscuro y formato amplio, el mueble se convirtió en el protagonista de un ambiente de líneas cálidas y materiales naturales. Su diseño invita a armar un espacio cómodo para descansar y disfrutar de momentos en familia. Una vez ubicado, la modelo mostró cómo lo acompañó con almohadones en distintas tonalidades: algunos en marrón y otros en gris, con una franja clara que genera contraste. La combinación suma textura y aporta calidez a una pieza que se destaca dentro del ambiente.

El living también tiene otros muebles que llaman la atención. Entre ellos, una butaca de cuero marrón, con respaldo y asiento acanalados y una estructura metálica que le da un aspecto moderno. Está ubicada frente a una pequeña mesa baja, sobre una alfombra oscura, y contrasta con los tonos más suaves del resto de la decoración. A pocos pasos, los ventanales conectan el ambiente con el jardín y permiten que el verde del exterior se integre al espacio, además de aportar luz natural.

El sillón se convirtió en el protagonista del ambiente y se integró a una decoración donde predominan los tonos neutros y la madera

Así es el living de Lara Bernasconi: madera, tonos oscuros y vista al jardín

Más allá del nuevo sillón, las imágenes permitieron conocer algunos detalles del living de la modelo. Uno de los elementos que más se destaca es una biblioteca de madera oscura que ocupa buena parte de una de las paredes. El mueble combina estantes abiertos, sectores de guardado y un espacio central en el que está ubicada la televisión, integrada al diseño. Algunos estantes tienen iluminación incorporada y exhiben libros, objetos decorativos y pequeños detalles personales.

Entre los objetos que decoran los estantes también hay peluches, juguetes y una caja de guardado amarilla

La madera tiene un papel central en la decoración y aparece tanto en la biblioteca como en el piso del ambiente. A esto se suman las paredes en tonos claros y una iluminación cálida que acompaña la elección de materiales. La combinación de superficies de madera y colores neutros construye una atmósfera serena, con pocos elementos a la vista y distintas texturas que aportan personalidad.

Con esta incorporación, Lara Bernasconi renovó uno de los espacios centrales de su casa. El nuevo sillón se suma a un living en el que conviven muebles de distintos estilos, detalles de madera y objetos que reflejan la vida cotidiana de la familia.