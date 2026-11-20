Los anteojos de gran tamaño recuperaron el protagonismo absoluto en el radar de la moda y se convirtieron en el comodín ideal para elevar cualquier look bajo el sol. La tendencia apuesta por volúmenes marcados, cristales tintados, acetatos con presencia y siluetas que hablan tanto de impronta escénica como de comodidad real.

En el circuito local, figuras como Natalia Oreiro, Valeria Mazza, María Vázquez y Flor Torrente marcaron el pulso de esta corriente con apariciones memorables, desde producciones cuidadas hasta escapadas relajadas. Lo que antes funcionaba apenas como un escudo contra el encandilamiento hoy ordena la silueta, define la mirada y concentra todo el carácter del conjunto.

De los íconos del cine a los armazones que escribieron historia

El origen de los anteojos oscuros se remonta a la necesidad práctica de proteger la vista de los brillos intensos y de las luces de los sets cinematográficos, pero su consagración como símbolo de estatus y misterio ocurrió en el siglo XX. Con el paso de las décadas, las monturas dejaron atrás la discreción para abrazar formas exageradas que transformaron la relación entre el rostro y la moda. Cada época aportó su propio idioma visual y convirtió a ciertas mujeres en referencias ineludibles de este fenómeno.

Gafas históricas: Jackie Kennedy, Audrey Hepburn, Victoria Beckham y Anna Wintour

Jacqueline Kennedy convirtió las gafas cuadradas y amplias en un sello personal que equilibraba elegancia pública, distancia y glamour atemporal. Audrey Hepburn, por su parte, inmortalizó la sofisticación de las siluetas oscuras con aire cinematográfico en la gran pantalla, mientras que Anna Wintour consolidó el armazón grande y oscuro como parte de un uniforme editorial firme e inconfundible. Victoria Beckham sumó más tarde la impronta minimalista y afilada de la moda contemporánea, demostrando que un par bien elegido basta para sostener una imagen entera. Esa genealogía explica por qué el formato gigante vuelve una y otra vez con fuerza renovada y conquista tanto a las pasarelas internacionales como a los guardarropas cotidianos.

Gafas XXL sobre las pasarelas internaciomales

Referentes locales: de Natalia Oreiro hasta Flor Torrente, looks inolvidables en clave XXL

En la escena local, las celebridades hicieron suya la consigna con una naturalidad encantadora y cada una le imprimió su propio sello. Natalia Oreiro se divirtió con la faceta más teatral y camaleónica de este accesorio: en una de sus postales posó con un diseño cuadrado de aire retro sobre un vestido de encaje violeta con destellos naranjas, en otra apostó por un marco rojo vibrante junto a un conjunto rayado en blanco y negro, y también sorprendió con un armazón celeste de líneas marcadas acompañado por una camisa blanca bordada. Cada apuesta pareció contar una pequeña historia diferente sin perder frescura ni espontaneidad.

Natalia Oreiro apuesta por la versión XXL para sol y lectura

María Vázquez llevó la tendencia hacia una elegancia luminosa y relajada con anteojos aviador amplios de cristales ámbar degradé. Un día los sumó a un sastre blanco impecable con cartera de cuero tostado, otro los combinó con campera gamuzada camel, camisa clara y falda plisada naranja, y hasta los integró en una tarde al aire libre con chaleco naranja, camisa blanca con cuello de encaje y denim. Así demostró que un buen par de gafas resuelve tanto un compromiso urbano como una salida campestre con aire chic.

María Vazquez elige modelos más circulares y tipo aviador

La cuota más fresca y espontánea llegó de la mano de Calu Rivero y su hijo Tao. Mientras ella eligió un modelo envolvente oscuro con auriculares al cuello y campera negra en clave relajada, el pequeño Tao se robó todas las sonrisas con unas gafas plateadas futuristas y gigantes que condensaron el costado más lúdico de la moda.

Por su lado, Valeria Mazza y Pampita dejaron en claro que existen muchas maneras de brillar con un buen marco. Valeria apostó por un diseño grande de bordes oscuros y cristales ámbar junto a un blazer oscuro y camisa con lazo beige, fiel a su estampa clásica y radiante. Pampita prefirió el impacto directo de un frente negro recto y contundente sobre una camisa negra arremangada, logrando una imagen moderna, urbana y llena de fuerza.

Calu Rivero y su hijo Tao también se suman a las gafas XXL

El recorrido local cerró con el carisma de Dolores Barreiro, Flor Torrente y Teresa Calandra. Dolores se mostró súper relajada al aire libre con un armazón blanco de silueta audaz. Flor Torrente disfrutó junto a la pileta con gafas cuadradas de cristal verdoso que conversaron en perfecta sintonía con su top satinado verde oliva y su collar de piedras. Y Teresa, siempre impecable, apostó por anteojos oscuros cuadrados junto a un pañuelo estampado anudado al cuello y guantes claros, con un encanto de diva eterna.

Claves para elegir según el rostro y armar el outfit

La clave para acertar con un armazón grande consiste en buscar armonía y contraste antes que rigidez. Los rostros alargados o con pómulos marcados suelen beneficiarse con modelos cuadrados o rectangulares que aporten ancho visual y equilibren las proporciones, mientras que las caras más redondeadas ganan estructura con líneas rectas o ángulos sutiles. Quienes tienen facciones suaves pueden permitirse bordes gruesos o colores intensos sin perder naturalidad, en tanto los cristales ámbar o degradé suavizan el impacto frente a los lentes negros opacos y dejan entrever la expresión de la mirada.

A la hora de vestir, algunos trucos simples ayudan a equilibrar el conjunto:

*Si el anteojo es protagonista: cuando el marco tiene color vibrante, grosor marcado o diseño escultórico, conviene acompañarlo con prendas lisas como una camisa blanca, un mono neutro o un conjunto monocromo para que no compitan entre sí.

*Si el look suma estampas o texturas: frente a pañuelos, rayas, encajes o prendas de colores intensos, los armazones oscuros clásicos o los cristales ámbar degradé ordenan el resultado sin recargarlo.

Valeria Mazza en modo circular y Pampita estilo futurista

*Para el día y la playa: los modelos amplios con cristales tintados en tonos cálidos o verdosos funcionan muy bien con trajes de baño satinados, prendas de lino o denim relajado.

*Para una salida urbana: un diseño recto, negro y contundente eleva al instante una sastrería limpia o un equipo total black sin necesidad de sumar otros accesorios.

Dolores Barreiro con marcos blancos, Flor Torrente con vidrios verdes, y Teresa Calandra hace un guiño a Jackie Kennedy

*Cuidar las proporciones del peinado: recoger el pelo o llevarlo tirante permite que los armazones generosos respiren mejor y luzcan todavía más sofisticados en primer plano.

El verano 2027 confirma así que los lentes XXL no son un capricho pasajero, sino una declaración de estilo con historia y proyección. Tal como demostraron Natalia Oreiro, Valeria Mazza, María Vázquez y Flor Torrente en cada una de sus apariciones, este accesorio condensa actitud, luz y carácter en un solo gesto, listo para acompañar los días más luminosos de la temporada y transformar cualquier equipo en una postal memorable.