Dante Ortega convive desde su nacimiento con un apellido de fuerte presencia en la música, la televisión y la producción artística. Como nieto de Palito Ortega, aprendió a moverse en un contexto donde la atención pública forma parte de la vida cotidiana. Hoy, mientras construye su propio camino, compartió con revista CARAS su mirada sobre la dinámica familiar, la pertenencia y los desafíos que surgen al crecer dentro de un entorno tan reconocido.

Dante Ortega, el nieto de Palito Ortega, reveló cómo es vivir en una familia rodeada de reconocimiento

Llevar uno de los apellidos más reconocidos del espectáculo argentino puede abrir conversaciones, generar expectativas y también despertar prejuicios. Para Dante Ortega, nieto de Palito Ortega e hijo de Sebastián Ortega, crecer dentro de una familia de amplia exposición, rodeada de talento entre la televisión y los escenarios, significó aprender a convivir con las miradas externas mientras construía su propia identidad.

Dante Ortega

En una charla con la revista CARAS, el hijo de Guillermina Valdés reflexionó sobre lo que implica pertenecer a una de las familias más conocidas del país y cómo cambió su mirada con el paso del tiempo. Al ser consultado sobre quiénes creen que algunas oportunidades llegan por su apellido, explicó que hoy transita esa situación de otra manera. “La gente me quiere más allá de ser nieto o hijo de, porque soy genuino y no me siento más que los demás por venir de una familia famosa”, aseguró.

Además, Dante Ortega reconoció que años atrás le costaba aceptar que algunas personas pensaran que no tenía nada para aportar por sí mismo. Aunque reconoce el peso simbólico que tiene el nombre Ortega dentro de los medios y el entretenimiento, también sostiene que intenta desarrollar su camino sin quedar definido únicamente por la historia familiar. En ese sentido, el artista explicó que con el tiempo dejó de sentir que debía demostrar constantemente quién es detrás de ese apellido.

Dante y Palito Ortega

Otro aspecto que abordó fue la influencia que puede tener la opinión ajena en su día a día. Cuando le preguntaron qué rasgo de su entorno familiar preferiría no repetir, señaló que está trabajando para que las miradas externas tengan cada vez menos impacto en su vida. “Que a mí no me afecte tanto la mirada ajena”, comentó, al referirse a un proceso personal que busca fortalecer con el paso de los años.

Dante Ortega explicó el significado de pertenecer a una familia famosa mientras construye su camino propio

Dentro de esa misma reflexión, Dante Ortega habló sobre una característica que observa dentro de su entorno más cercano. “A mi familia Ortega le importa mucho. Tienen esa necesidad de que todo el tiempo se vea todo muy ordenado, como si fuéramos espléndidos”, expresó al describir la relación que, según su mirada, existe entre la familia y la opinión pública. Sin embargo, también señaló que considera suficiente mostrarse tal como son y que las opiniones externas no deberían tener tanto peso.

Palito, Dante Ortega y Evangelina Salazar

El término “clan”, utilizado con frecuencia para referirse a los Ortega, también formó parte de la conversación. Lejos de rechazar esa definición, explicó que la asocia con el sentido de pertenencia y los vínculos afectivos. “Yo quiero pertenecer a una familia por amor, por incondicionalidad, no por un contrato ni porque nos debamos algo”, sostuvo. Además, reconoció que dentro de la familia existe una dinámica en la que todos suelen estar al tanto de lo que les sucede a los demás, algo que considera parte natural de su historia.

La exposición pública de los integrantes de la familia también genera situaciones particulares. Cada vez que alguna noticia involucra a uno de los Ortega, las consultas suelen extenderse al resto de los integrantes. Sobre eso, Dante Ortega fue claro: “Siempre trato de responder con respeto y sin armar quilombo”, explicó al referirse a las preguntas que recibe cuando algún familiar protagoniza un tema de interés mediático. Para él, se trata de una consecuencia lógica de pertenecer a una familia tan conocida.

Dante Ortega

Dante Ortega habló sobre distintos aspectos de crecer dentro de una de las familias más conocidas de la Argentina, encabezada por Palito Ortega. En ese contexto, se refirió al vínculo con sus seres queridos, a la forma en que se vive la exposición pública dentro de su entorno y a las dinámicas que atraviesan a varias generaciones de la familia. Además, abordó el significado de pertenecer a un clan tan identificado por el público y cómo convive cotidianamente con esa realidad mientras construye su propio camino.

VDV