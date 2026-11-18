Por unos días dejó su costado fashionista de lado, sus outfits de exclusivos diseñadores y sus joyas más preciadas para lucir su uniforme de campaña y una boina del Estado Mayor de los Países Bajos. Así la reina Máxima (55) concluyó su formación militar y recibió el rango de teniente coronel de las Fuerzas Armadas. Poniendo el broche de oro a un camino que inició el 1º de febrero como una simple soldado.

Máxima Zorreguieta en su uniforme militar.

Luego de meses de clases y duras prácticas de tiro y de resistencia física, con escalada y ejercicios acuáticos, la esposa de Guillermo Alejandro (59) se convirtió en la primera reina consorte neerlandesa que completa una formación militar oficial para integrar la reserva del país. Un hecho que tiene un valor simbólico dentro de la monarquía que mantiene una relación histórica con las Fuerzas Armadas.

Máxima Zorreguieta, la primera reina consorte de los Países Bajos en ser teniente coronel

Con su uniforme militar verde grisáceo, con chaqueta entallada con doble hilera de botones dorados y solapas rojas con emblemas en el cuello, más pantalón y camisa clara, corbata gris, su insignia azul y su boina roja, Máxima juró como reservista y recibió el rango de teniente coronel.

Máxima Zorreguieta junto al rey Guillermo y su hija Amalia en el acto militar.

En una ceremonia muy emotiva realizada en Breda –en el sur donde se encuentra la Real Academia Militar-, junto a otros 23 oficiales, prestó juramento ante el teniente general Jan Swillens, comandante de las Fuerzas Terrestres. Y en un solemne acto que cumplió con todas las tradiciones militares, Máxima debió jurar “¡Fidelidad al rey, obediencia a las leyes y sumisión a la disciplina militar! ¡Que Dios todopoderoso me ayude!”, proclamó con sus ojos clavados en los de su marido.

Muy emocionados y orgullosos, la acompañaron el rey y la princesa Amalia (22) quienes compartieron la alegría del acontecimiento. Así Máxima Zorreguieta concluyó su formación militar que comenzó en febrero y quedó asignada a la Casa Militar del Rey, organismo que asiste al monarca en su relación con las Fuerzas Armadas. Con este nuevo paso la monarca marcó un hito para la Casa Real ya que es la primera reina consorte de los Países Bajos en recibir ese importante rango en la carrera militar.

Fotos: AFP.