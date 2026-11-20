Lejos del ritmo vertiginoso de las grabaciones, los ensayos y las obligaciones cotidianas en Buenos Aires, Agustina Cherri eligió las costas de Florida para disfrutar de unos días de descanso y recargar energías. A través de sus redes sociales, la actriz dejó espiar la intimidad del exclusivo hospedaje que la recibe durante su estadía: un amplio espacio de planta abierta que funciona como una verdadera lección de interiorismo costero contemporáneo.

Lejos de los excesos cromáticos, los brillos o el lujo ostentoso que suele asociarse con el sur de la Florida, la propuesta estética apuesta por la calma visual, el confort sensorial y una conexión ininterrumpida con el horizonte atlántico. Cada pieza de mobiliario y cada textura fueron seleccionadas con precisión para acompañar la claridad que ingresa desde el exterior sin competir con el paisaje.

Agustina Cherri mostró en redes sociales el lugar donde se hospeda en Miami.

El departamento de Agustina Cherri en Miami: amplitud integrada y un rincón de estar con sello escultural

Lo primero que atrapa al recorrer el lugar donde se hospeda Agustina Cherri es su distribución fluida, donde las distintas áreas conviven sin tabiques ni barreras visuales, multiplicando la sensación de libertad. Sobre un piso continuo de cemento alisado en gris suave, el sector social se organiza en torno a un imponente sofá modular en forma de L tapizado en género bouclé blanco tiza, de líneas curvas y silueta baja que invita al relax inmediato.

Departamento frente al mar en tonos claro y mesa de madera con sillas bouclé (Créditos: @miamifamilyapart)

Para sumar calidez bajo los pies y delimitar visualmente el espacio, una alfombra de pelo alto en tono crudo enmarca una mesa ratona cilíndrica de acabado mineral, coronada por una pieza escultórica de vidrio transparente. El toque de diseño icónico lo aporta una lámpara de pie tipo arco con pantalla cromada que se eleva con elegancia sobre el sillón, dialogando con una pared texturada en gris perla donde cuelga un cuadro abstracto en relieve monocromático. A un costado, dos canastos tejidos de fibras naturales con tapas y manijas de cuero suman funcionalidad de guardado y un guiño artesanal, mientras que los almohadones rayados en verde oliva y arena aportan un contraste sutil y sofisticado. Enfrente, un rack bajo de madera clara sostiene el televisor y mantiene la armonía visual del conjunto.

Descanso en clave monocromática y detalles en madera clara, los elegidos de Agustina Cherri

A pocos pasos del área de estar, y manteniendo una coherencia estética impecable, se despliega el sector de descanso equipado con dos camas matrimoniales de respaldos tapizados en off-white. La ropa de cama sigue la misma paleta serena: sábanas blancas impecables, almohadones cilíndricos a tono y mantas tejidas en verde salvia y crudo con flecos al pie, que aportan volumen, textura y un aire descontracturado muy propio de las casas de playa.

Se destaca mesa redonda de mármol, pared gris y lámpara de piearco plateada (Créditos: @miamifamilyapart)

Entre las camas, mesas de luz de madera clara con frentes acanalados y veladores de base cerámica en blanco mate refuerzan esa estética orgánica tan buscada en el diseño actual. Un espejo vertical de marco fino sobre la pared ayuda a rebotar la claridad que ingresa desde el exterior, ampliando aún más la percepción del ambiente y sumando profundidad.

Comedor funcional y una postal privilegiada hacia el Atlántico en el departamento que eligió Agustina Cherri

En el extremo opuesto del monoambiente de lujo, el comedor y la cocina integrada resuelven la vida diaria con absoluta sobriedad. Una mesa ovalada de madera natural se acompaña de sillas de respaldo curvo tapizadas en bouclé color arena, ubicadas frente a un mobiliario de cocina blanco laqueado sin tiradores visibles que pasa completamente desapercibido e integra los electrodomésticos con discreción. Entre ambos sectores, un pequeño escritorio de madera con silla giratoria completa el equipamiento pensado tanto para el ocio como para resolver pendientes laborales frente al paisaje.

Vista espectacular al mar, además cuenta con pileta, reposeras y sombrillas (Créditos: @miamifamilyapart)

Sin embargo, el verdadero protagonista de la propiedad se revela al correr las cortinas de gasa liviana de piso a techo: amplios ventanales enmarcan una panorámica directa hacia la playa de arena blanca y el mar turquesa. Desde las alturas, la vista abarca tanto la inmensidad del océano como las piscinas lineales y los soláriums rodeados de palmeras del complejo, convirtiendo cada rincón del departamento en un mirador privilegiado para disfrutar de la brisa y la luz única de Miami.

Con esa combinación equilibrada entre funcionalidad, diseño despojado y calidez táctil, el departamento logra capturar la esencia de un verdadero refugio contemporáneo junto al mar. Una elección que refleja a la perfección el estilo personal de Agustina Cherri: sobrio, luminoso y sin estridencias, ideal para bajar un cambio, inspirarse y disfrutar de la costa de Miami en su máxima expresión.