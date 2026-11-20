El misterio en torno al gran evento del año llegó a su fin. Luego de semanas de rumores, tarjetas filtradas y especulaciones en los programas de espectáculos, Rodrigo De Paul decidió tomar la iniciativa y ratificar de manera pública el día elegido para sellar su historia de amor con Tini Stoessel. El anuncio ocurrió este jueves 19 de noviembre a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, donde el futbolista compartió una selfie acompañada por una frase tan breve como elocuente: “En un mes me casoooo”, junto a un corazón blanco y un emoji enamorado.

Con esa simple publicación, el deportista oficializó que el enlace será el próximo 19 de diciembre, desatando una ola inmediata de reacciones entre los fanáticos de la pareja que sigue su romance desde 2022, idas y vueltas incluidas.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se casan el 19 de diciembre

La boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: un escenario campestre con sello de celebridades

Para dar el sí, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul apostaron por un exclusivo predio ubicado en Exaltación de la Cruz, en la provincia de Buenos Aires. El entorno rural ofrece la tranquilidad y el despliegue necesarios para recibir a unas 300 personas. El complejo cuenta con un salón principal destinado al banquete y al baile, además de distintos sectores al aire libre pensados para la recepción y los momentos clave de la jornada.

Así anunció Rodrigo De Paul la fecha del casamiento con Tini

No es la primera vez que este espacio alberga un acontecimiento de semejante magnitud dentro del ambiente artístico y deportivo. Allí mismo celebraron su unión Oriana Sabatini y Paulo Dybala, quienes encabezan la lista de convocados y ya dieron el visto bueno para acompañar a sus amigos en esta noche especial.

Otro nombre que figura entre los posibles asistentes es el de Susana Giménez; de hecho, versiones previas señalaban a la diva como una de las primeras personas en deslizar públicamente cuándo se realizaría la fiesta. Aunque los protagonistas mantienen un perfil bajo sobre la organización cotidiana, trascendió que el festejo reunirá a familiares íntimos y figuras de primer nivel de la música y el fútbol.

Se filtró la invitación de la boda de Tini y De Paul

Uno de los puntos que mayor curiosidad genera alrededor de la organización de la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul es el riguroso protocolo diseñado para resguardar la intimidad de los novios. Tanto la intérprete de "Cupido" como el jugador de la Selección argentina buscan disfrutar de su círculo más cercano sin la presión de las cámaras ni la viralización instantánea en plataformas digitales. Por ese motivo, la consigna para quienes crucen la puerta del predio será contundente: “Sin teléfonos, sin celulares, sin posibilidad de registro”.

La foto de Tini en Paríis con look nupcial antes de anuciar que se casaba

De aplicarse esta modalidad, los presentes deberán dejar sus dispositivos móviles fuera de los salones centrales o someterse a controles específicos antes de ingresar a la recepción. La determinación apunta a evitar que circulen fotos o videos caseros durante la ceremonia y el posterior baile, garantizando que cada invitado viva el momento de manera genuina y que los novios conserven el control absoluto sobre las imágenes oficiales del casamiento.

Así será el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: una producción de alto nivel y cubierto en dólares

Semejante despliegue logístico viene acompañado por una inversión acorde a las grandes galas internacionales. Según los datos que trascendieron sobre los preparativos, el valor estimado del cubierto ronda los 500 dólares por invitado. Esta cifra contempla no solo una propuesta gastronómica de primer nivel, sino también el alquiler del exclusivo espacio, la ambientación personalizada y todos los servicios técnicos necesarios para sostener una celebración de estas características.

Ya empezó la cuenta regresiva para la boda de Tini y Rodrigo De Paul

Detrás de escena, el armado demanda meses de planificación minuciosa para coordinar la seguridad, la privacidad de las 300 personas convocadas y cada detalle estético —como ya dejó entrever la invitación blanca con ilustraciones florales azules y tipografía manuscrita que circuló previamente—. A exactamente un mes de la boda de Tini y De Paul, la gran cita del 19 de diciembre, la cuenta regresiva ya empezó: el casamiento de Lali ya es historia y ahora empieza un nuevo capítulo.